Κίνα: Ταχεία ανάπτυξη στους αναδυόμενους θαλάσσιους κλάδους

Σύμφωνα με την «Έκθεση της Κίνας για τη Γαλάζια Οικονομία 2025», που δημοσιεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου φέτος, ο δείκτης ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας της χώρας έφτασε στο 129,7 το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2,9%.

Παράλληλα, ο δείκτης θαλάσσιας οικονομικής ευημερίας ανήλθε στο 133,0, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επισημαίνεται επίσης στην Έκθεση ότι το 2024 το Ακαθάριστο Θαλάσσιο Προϊόν της Κίνας ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 τρισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,9%.

Η βιομηχανική δομή της γαλάζιας οικονομίας βελτιστοποιήθηκε, καθώς οι αναδυόμενοι κλάδοι και ο μεταποιητικός τομέας κατέγραψαν ταχεία ανάπτυξη. Παράλληλα, η κατά κεφαλήν διαθεσιμότητα θαλάσσιων προϊόντων αυξήθηκε κατά 0,5 κιλά σε ετήσια βάση, ενισχύοντας την ποιότητα διαβίωσης των πολιτών.

Ουσιώδη άλματα καταγράφονται και στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία. Όπως αναφέρει η Έκθεση, ο σχετικός δείκτης ανήλθε το 2024 στο 135,2, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2,6%. Οι επενδύσεις σε έρευνα και πλατφόρμες καινοτομίας οδηγούν σε σημαντικές κατακτήσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες. Το σκάφος βαθιάς γεώτρησης «Όνειρο» που αναπτύχθηκε στην Κίνα τέθηκε σε υπηρεσία, ενώ το υποθαλάσσιο όχημα εξόρυξης «Πρωτοπόρος ΙΙ» ολοκλήρωσε με επιτυχία δοκιμές σε βάθος 4.000 μέτρων.

Η συνεχιζόμενη βελτίωση του οικολογικού περιβάλλοντος της χώρας αποτυπώνεται στην άνοδο του σχετικού δείκτη, ο οποίος το 2024 έφτασε στο 126,6, καταγράφοντας αύξηση 2,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 83,7% των παράκτιων θαλάσσιων περιοχών διαθέτει πλέον άριστη ποιότητα νερού, ενώ οικοσυστήματα όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι παραμένουν σε καλή κατάσταση. Από την έναρξη του 14ου Πενταετούς Σχεδίου έχουν ήδη αποκατασταθεί πάνω από 400 χιλιόμετρα ακτογραμμής και περισσότερα από 31.000 εκτάρια παράκτιων υγροτόπων.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται πρόοδος τόσο στο άνοιγμα όσο και στη ολοκληρωμένη διαχείριση της μπλε οικονομίας. Ο δείκτης ανοίγματος ανήλθε στο 128,7, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 3,0%, η οποία κυρίως αποδίδεται στην αύξηση των θαλάσσιων εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και στην ενίσχυση του εμπορίου με τις συμμετέχοντες χώρες της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης ολοκληρωμένης διαχείρισης έφτασε στο 121,6 με ετήσια αύξηση 3,3%. Στον τομέα της ασφάλειας εκδόθηκαν 315 προειδοποιήσεις για θαλάσσιες καταστροφές, ενώ ο αριθμός των δημοσιευμένων ναυτιλιακών προτύπων αυξήθηκε κατά 14,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.