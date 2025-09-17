Δεν μπορούσε να νοικιάσει διαμέρισμα γιατί ήταν «αόρατη» για το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα βγάζει 20 εκατ. δολ. τον χρόνο βοηθώντας άλλους να γίνουν ορατοί

Η Kristy Kim πιστεύει ότι ζει το «αμερικανικό όνειρο». Απόφοιτη του UC Berkeley, μόλις 22 ετών, ξεκινά καριέρα στην επενδυτική τραπεζική και ψάχνει το πρώτο της διαμέρισμα.

Όμως οι αιτήσεις της απορρίπτονται συνεχώς. Ο λόγος; Δεν έχει πιστωτικό ιστορικό. Είναι αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν credit ghost (ένα φάντασμα για το τραπεζικό σύστημα).

Από την Κορέα στην Καλιφόρνια – και το πρώτο σοκ

Η Kim είχε μεταναστεύσει μόνη της από τη Νότια Κορέα στις ΗΠΑ. Χωρίς οικογένεια να συνυπογράψει το συμβόλαιό της, έπρεπε να βρει άλλη λύση. Μέσα από το Craigslist, απευθύνθηκε απευθείας στον ιδιοκτήτη.

«Δεν έχω credit score, αλλά έχω δουλειά. Μπορείτε να μιλήσετε με το αφεντικό μου για να σας επιβεβαιώσει», του είπε. Το στοίχημα βγήκε και κατάφερε να βρει το πρώτο της σπίτι.

Η στιγμή που αντιλήφθηκε το κενό

Η πραγματική ρήξη ήρθε όταν θέλησε να αγοράσει το πρώτο της αυτοκίνητο. Απορρίφθηκε ξανά και ξανά από τις αντιπροσωπείες. Τότε, απευθύνθηκε στη Citibank, όπου είχε μισθό και αποταμιεύσεις, ζητώντας από τον διευθυντή να μεσολαβήσει.

Η απάντηση ήταν απογοητευτική: οι διευθύνσεις καταθέσεων και δανείων δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Το σύστημα, κατάλαβε τότε η Kim, ήταν «αρχαϊκό». Αναγκάστηκε να δανειστεί από την οικογένειά της στην Κορέα και να πληρώσει μετρητοίς.

«Ήταν lose-lose για όλους. Η αντιπροσωπεία έχασε μια πώληση, εγώ ξόδεψα όλες τις οικονομίες μου, η τράπεζα δεν με κράτησε ικανοποιημένη ως πελάτη», εξηγεί.

Η γέννηση του TomoCredit

Από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε η ιδέα για την TomoCredit, μια fintech που βοηθά όσους δεν έχουν πιστωτικό ιστορικό — συχνά μετανάστες ή νέους εργαζόμενους — να χτίσουν credit score.

«Ήξερα ότι υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι σαν εμένα», λέει η Kim. Σήμερα, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο φέρνει έσοδα άνω των 20 εκατ. δολαρίων ετησίως και η Kim είναι CEO στα 38 της.

Η Kim θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Το να μην έχεις πιστωτικό ιστορικό δεν είναι ντροπή. Συμβαίνει απλώς όταν δεν γνωρίζεις το σύστημα».

Τα δύο «μυστικά» για να χτίσεις πιστωτικό ιστορικό

Η ίδια δίνει δύο βασικές συμβουλές:

Μάθε τι είναι το credit score όσο πιο νωρίς γίνεται. «Ακόμη και στα 18, μάθε ποιο είναι το σκορ σου και πώς λειτουργεί. Είναι η πιθανότητα να αποπληρώσεις ένα δάνειο μέσα στους επόμενους 12 μήνες».

Δανείσου μικρά ποσά, 100 ή 1.000 δολάρια, που ξέρεις ότι μπορείς να αποπληρώσεις άμεσα. Δημιούργησε ιστορικό συναλλαγών. «Ξεκίνα μικρά και νωρίς. Είναι το καλύτερο hack».

Σήμερα, η ιστορία της Kristy Kim εμπνέει κάθε νέο μετανάστη ή νέο επαγγελματία που προσπαθεί να σταθεί μόνος του στην Αμερική. Από «credit ghost», κατάφερε να γίνει η γυναίκα που χτίζει γέφυρες για χιλιάδες άλλους «αόρατους» του συστήματος.