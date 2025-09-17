Έρικα ΜακΕντάρφερ: Η γυναίκα που νευρίασε τον Τραμπ προειδοποιεί για την αξιοπιστία των στατιστικών

Ήταν αρχές Αυγούστου όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την τότε επίτροπο του Γραφείου Στατιστικών της Εργασίας (BLS), Έρικα ΜακΕντάρφερ.

Αφορμή στάθηκαν τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση που περιείχαν σημαντικές επί τα χείρω αναθεωρήσεις στα δεδομένα του Μαΐου και του Ιουνίου. Τα στοιχεία ενόχλησαν τον Τραμπ ο οποίος προχώρησε στην καρατόμηση της ΜακΕντάρφερ κατηγορώντας την, χωρίς αποδείξεις, ότι «μαγείρεψε» τα στοιχεία για να δίνουν άσχημη εικόνα για την αμερικανική κυβέρνηση.

Η καρατόμηση της Έρικα ΜακΕντάρφερ θεωρήθηκε ότι υποσκάπτει την αξιοπιστία των δεδομένων. Στα πρώτα της σχόλια μετά την απομάκρυνσή της τον περασμένο Αύγουστο η ίδια έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου που συνεπάγεται η πολιτική ανάμειξη στη συλλογή των οικονομικών δεδομένων.

«Τα οικονομικά δεδομένα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τις κομματικές επιρροές», δήλωσε συγκρίνοντας τα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας με τα «φανάρια» καθώς αν υποστούν δολιοφθορά θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει επειδή οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από αυτά τα δεδομένα για να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.

«Οι αγορές πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα δεδομένα δεν χειραγωγούνται», τόνισε η ΜακΕντάρφερ. «Το να απολύεις τους επικεφαλής στατιστικολόγους σου επειδή δημοσίευσαν δεδομένα που δεν σου αρέσουν, έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες», συνέχισε.

«Η λίστα με τις χώρες που έχουν ακολουθήσει αυτή την πορεία δεν είναι ωραία», πρόσθεσε αναφέροντας επίσης ότι οι συνεχείς και αιφνιδιαστικές περικοπές στο προσωπικό και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας δυσκόλεψαν την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης.