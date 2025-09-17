Ο μεγιστάνας των σνακ που μπήκε στο στόχαστρο της Μόσχας – Γιατί ο Πούτιν θέλει να του «φάει» την περιουσία του

Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου έχει βρεθεί ο μεγιστάνας Ντένις Στενγκέλοφ που βρίσκεται πίσω από μια «αυτοκρατορία» στον χώρο των σνακ στη Ρωσία.

Η Μόσχα κατηγορεί τον Στενγκέλοφ ότι υποστηρίζει την Ουκρανία γι΄αυτό και η ρωσική κυβέρνηση ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές να αναλάβουν τον έλεγχο του ομίλου KDV του, ο οποίος αξίζει 500 δισ. ρούβλια. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων, διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων από μπισκότα και γκοφρέτες μέχρι σοκολάτες και τσίχλες.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, οι εισαγγελείς κατηγορούν τον δισεκατομμυριούχο, ο οποίος φέρεται να ζει στην Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, για «εξτρεμισμό» επειδή προσέφερε βοήθεια στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν, σύμφωνα με το Interfax, ότι εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματία προμήθευαν τις ουκρανικές δυνάμεις με τρόφιμα.

Ο Στενγκέλοφ φέρεται επίσης ότι μετέφερε εταιρικά κεφάλαια εκτός Ρωσίας, σε λεγόμενες εχθρικές δικαιοδοσίες χωρίς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν επιπλέον ότι ο πατέρας του Στενγκέλοφ, Νικολάι, επιχειρηματίας με έδρα την Ουκρανία, δώρισε χρήματα στο αμυντικό ταμείο του Κιέβου και ίδρυσε μία παραστρατιωτική μονάδα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Από την πλευρά της, η KDV ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η εταιρεία είχε αναπτυχθεί χωρίς κυβερνητική υποστήριξη και τα τελευταία τρία χρόνια είχε καταβάλει στη Ρωσία 13,8 δισ. ρούβλια σε φόρους και είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 5,4 δισ. ρούβλια σε «εργοστάσια, αποθήκες, τεχνολογίες και θέσεις εργασίας».

«Η εταιρεία εκπλήρωσε ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις της προς το κράτος, κατέβαλε φόρους και επένδυσε στη Ρωσία», αναφέρεται επίσης. «Η ομάδα μας ελπίζει ειλικρινά σε μια δίκαιη και ισορροπημένη επίλυση της τρέχουσας κατάστασης».

Στα 3,9 τρισ. η αξία των κατασχεθέντων από το 2022

Η υπόθεση αναμένεται να δικαστεί μέσα στο μήνα, αλλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης υπαινίσσονται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της KDV έχουν ήδη κατασχεθεί. Συγκεκριμένα, δικαστήριο της Μόσχας θα επανεξετάσει την υπόθεση της KDV στις 23 Σεπτεμβρίου, για να διαπιστώσει εάν η Ρωσία μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση της επιχείρησης του Στενγκέλοφ στο κράτος.

Εν τω μεταξύ, το δικαστήριο απαγόρευσε οποιαδήποτε συναλλαγή σχετική με ακίνητα και μετοχές περισσότερων από 50 θυγατρικών εταιρειών που ανήκουν στην KDV, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Η υπόθεση του Στενγκέλοφ δεν είναι μεμονωμένη. Το αντίθετο, υπάρχουν πολλές αντίστοιχες Ρώσων επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων, γεγονός που υποδεικνύει ότι το Κρεμλίνο επιδιώκει να καταστείλει όσους θεωρεί ότι ισχυρούς πολιτικούς αντιφρονούντες.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από το 2022 έφτασε τα 3,9 τρισ. ρούβλια (46,8 δισ. δολάρια) μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής δικηγορικής εταιρείας Nektorov, Saveliev & Partners.

Επίσης περίπου 200 δισ. ρούβλια έχουν κατασχεθεί με την κατηγορία του «εξτρεμισμού», η οποία είναι η κατηγορία που απαγγέλθηκε εναντίον του Στενγκέλοφ. Ο αριθμός αυτός θα υπερτριπλασιαστεί αν απαλλοτριώσει την KDV, της οποίας η αξία εκτιμάται σε 500 δισ. ρούβλια.

Ποιος είναι ο Στενγκέλοφ

Το Bloomberg εκτιμά ότι η προσωπική περιουσία του Στενγκέλοφ ανέρχεται τουλάχιστον σε 2,6 δισ. δολάρια, ενώ το Forbes την εκτιμά στα 1,4 δισ. δολάρια.

Γεννήθηκε στο Τομσκ και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα οικονομικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Καθώς η Ρωσία άφηνε πίσω της τον κομμουνισμό, ξεκίνησε την επιχειρηματική του καριέρα πουλώντας ηλιόσπορους σε ηλικιωμένες γυναίκες.

Αγόρασε το πρώτο του εργοστάσιο το 1997 και έχτισε μια επιχείρηση που είναι πλέον μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και ποτών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ολλανδικών μέσων ενημέρωσης, το 2022 μίλησε κατά της εισβολής στην Ουκρανία.

Ζει στην Αυστραλία τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του κατάγεται από την εν μέρει ρωσικά κατεχόμενη περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, μία από τις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεκδικεί για τη Ρωσία.