Ισπανία: Η κυβέρνηση αναθεωρεί την πρόβλεψη για ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2025 στο 2,7% από 2,6%

Η Ισπανία αύξησε την πρόβλεψη για οικονομική ανάπτυξη του 2025 στο 2,7% από 2,6% και δήλωσε ότι αναμένει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 0,7% στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

«Η Ισπανία θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη προηγμένη οικονομία και έχουμε θετικές προοπτικές μέχρι το 2028», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο σε συνέντευξη Τύπου.

Η οικονομία της Ισπανίας έχει αναπτυχθεί σταθερά μετά την πανδημία, ξεπερνώντας την υποτονική ανάπτυξη των ομολόγων της στην ευρωζώνη. Η ΕΚΤ αναμένει ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με 1,2% φέτος.

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ισπανίας για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις, καθώς η παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, ενισχυμένη από τις επενδύσεις και την κατανάλωση.

Ωστόσο, η Ισπανία δεν έχει ακόμη υποβάλει προϋπολογισμό, καθώς αγωνίζεται να ψηφίσει νομοθεσία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Πηγή: Reuters