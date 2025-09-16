TikTok USA: Σε αμερικανικά χέρια με κινεζικό αλγόριθμο και μυαλό

Μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στη Μαδρίτη, Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Γουάνγκ Τζινγκτάο, αναπληρωτή επικεφαλής της κινεζικής ρυθμιστικής αρχής κυβερνοασφάλειας, η συμφωνία προβλέπει «αδειοδότηση του αλγορίθμου και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας» από την ByteDance προς τη νέα αμερικανική οντότητα.

Το Πεκίνο είχε ήδη από το 2020 θέσει εξαγωγικούς περιορισμούς για κρίσιμες τεχνολογίες, με στόχο να αποτρέψει έναν εξαναγκαστικό διαχωρισμό του TikTok.

Η καρδιά του TikTok στο επίκεντρο της γεωπολιτικής

Ο αλγόριθμος συστάσεων —που καθιστά την εφαρμογή μοναδική στη στόχευση και στην «εθιστική» ροή βίντεο— υπήρξε το βασικό διακύβευμα. Στην Ουάσιγκτον, οι «γεράκια» της εθνικής ασφάλειας ανησυχούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διάχυση κινεζικής προπαγάνδας ή διχαστικού περιεχομένου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμεναν ότι η τεχνολογία πρέπει να αποκοπεί πλήρως από τη ByteDance. Ωστόσο, όπως δήλωσε Ασιάτης επενδυτής της ByteDance, «η κατώτατη γραμμή για το Πεκίνο είναι μία συμφωνία αδειοδότησης».

Αμερικανική διαχείριση με «κινεζικά χαρακτηριστικά»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ τόνισε ότι το σπιν-οφ του TikTok θα ελέγχεται από Αμερικανούς επενδυτές, αλλά θα διατηρεί «ορισμένα κινεζικά χαρακτηριστικά».

Αντίστοιχα, Κινέζοι διαπραγματευτές δήλωσαν ότι το Πεκίνο θα εγκρίνει την εξαγωγή του αλγορίθμου.

Παράλληλα, η εφαρμογή ετοιμάζει μια αυτόνομη αμερικανική έκδοση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο που παράγουν οι Αμερικανοί χρήστες θα μπορεί να μοιράζεται και με την υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.

Το παρασκήνιο των επενδυτών και οι παλαιότερες προτάσεις

Την άνοιξη είχε τεθεί στο τραπέζι μια άλλη συμφωνία, με συμμετοχή των Andreessen Horowitz και Blackstone, που θα αποκτούσαν το 50% της αμερικανικής TikTok, ενώ Oracle θα αναλάμβανε την ασφάλεια των δεδομένων.

Παρότι η δομή της τωρινής συμφωνίας παραμένει θολή, νέοι επενδυτές αναμένεται να μπουν στο σχήμα, καθώς ορισμένοι αποχώρησαν.

Βάσει του νόμου «divest-or-ban» που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, το TikTok έπρεπε είτε να περάσει σε αμερικανικά χέρια είτε να απαγορευθεί. Ωστόσο, ο νόμος αφήνει στον εκάστοτε πρόεδρο την τελική κρίση για το εάν η ByteDance έχει πράγματι αποδεσμευθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να επικυρώσει τη νέα συμφωνία.

Όπως το έθεσε κυνικά ένας Αμερικανός σύμβουλος κοντά στις διαπραγματεύσεις: «Μετά από όλα αυτά, η Κίνα κρατά τον αλγόριθμο».