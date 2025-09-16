Παρίσι: Στο Κατάρ το ένα πέμπτο της λεωφόρου Ηλυσίων Πεδίων

Το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στη λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων (Champs-Élysées) του Παρισιού ανήκει πλέον σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια με προέλευση το Κατάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψαν κατά τη δεκαετία του 1990 η Γαλλία και το Κατάρ και οι οποίες προέβλεπαν φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους πολίτες του Κατάρ που θα ήθελαν να αγοράσουν ακίνητα στην Γαλλία.

Σημαντική είναι επίσης η παρουσία αγοραστών ακινήτων από άλλες χώρες, κυρίως από τις ΗΠΑ, στην -κατά πολλούς- «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου».

Βάσει των εκτιμήσεων της Le Monde, οι προσόψεις των καταστημάτων που βρίσκονται επί της λεωφόρου και ανήκουν σε πολίτες του Κατάρ, εκτείνονται σε τουλάχιστον 390 μέτρα, από τα 1.300 μέτρα που είναι οι προσόψεις του συνόλου των κτιρίων της λεωφόρου.

Εκτίναξη τιμών, μείωση μόνιμων κατοίκων

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η εκτίναξη των τιμών των ακινήτων της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων και η σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού των ατόμων που κατοικούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το μηνιαίο κόστος ενοικίασης ενός καταστήματος επί της λεωφόρου κυμαίνεται ανάμεσα στα 1.000 και τα 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε ό,τι αφορά τους μόνιμους κατοίκους έχουν μειωθεί κατά 50% τα τελευταία 50 χρόνια.

Η εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι το 36% των διαμερισμάτων πέριξ της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων είναι κενά και ανήκουν σε ξένους που συνηθίζουν να επισκέπτονται το Παρίσι λίγες μέρες τον χρόνο.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το Κατάρ, η πρεσβεία του οποίου βλέπει στην Αψίδα του Θριάμβου, έχει αποκτήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά κτίρια στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.