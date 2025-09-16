Η OpenAI αλλάζει δομή – Το στοίχημα που μπορεί να αποφέρει πάνω από 150 δισ. στη Microsoft

Όταν το 2019 η Microsoft έριξε 1 δισ. δολάρια στην OpenAI θεωρήθηκε μία τουλάχιστον περίεργη επένδυση. Σήμερα μοιάζει μία από τις πιο έξυπνες κινήσεις στον τεχνολογικό κλάδο. Και φαίνεται πως θα έχει συνέχεια.

Η OpenAI ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την αναδιάρθρωσή της, σχεδιάζοντας να μετατραπεί σε πιο παραδοσιακή κερδοσκοπική επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος.

Εγκαταλείποντας το μοντέλο περιορισμένου κέρδους, Η OpenAI επιδιώκει συγκέντρωση νέων κεφαλαίων με βάση μια πιο τυπική εταιρική δομή, ενώ σχεδιάζει μελλοντική είσοδο στο χρηματιστήριο ώστε να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη μετά την απογείωση του ChatGPT, καθώς η OpenAI χρειαζόταν χρήματα αλλά οι νέοι επενδυτές ήθελαν τα παραδοσιακά μερίδια σε αντάλλαγμα για τα χρήματά τους, με την εταιρεία να κρίνει ότι η δομή της έθετε προκλήσεις στην άντληση κεφαλαίων από τους επενδυτές.

Αυτή η πίεση ανάγκασε την OpenAI να επανεξετάσει την εταιρική της δομή και να επαναδιαπραγματευτεί τη συνεργασία της με τη Microsoft.

Η Microsoft και η OpenAI ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι υπέγραψαν μια μη δεσμευτική συμφωνία για νέους όρους συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει στην OpenAI να προχωρήσει στην αναδιάρθρωσή της σε κερδοσκοπική εταιρεία.

Το αποτέλεσμα είναι πιθανώς win-win: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Microsoft φέρεται να αποκτά ένα τεράστιο νέο μετοχικό κεφάλαιο και η OpenAI μπορεί να «σπάσει» σε μετοχές, κάτι που θα τη βοηθήσει να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια.

Στις διαπραγματεύσεις, οι εταιρείες έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο η Microsoft να αποκτήσει περίπου το ένα τρίτο των νέων μετοχών. Έτσι η Microsoft πιθανότατα θα αποκτήσει ένα νέο μετοχικό μερίδιο στην OpenAI, αξίας τουλάχιστον 150 δισ. δολαρίων- με βάση την αποτίμηση της OpenAI στα 500 δισ. δολάρια-, σύμφωνα με αναλυτές της BNP Paribas και άλλων αναλυτών. Εάν το μερίδιο τεθεί στο 33%, το κέρδο για τη Microsoft θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Οι επενδύσεις της Microsoft

Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής της OpenAI έχοντας επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2019, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού 1 δισ. δολαρίων και μιας μεγαλύτερης επένδυσης στις αρχές του 2023, λίγο μετά την κυκλοφορία του ChatGPT.

Εάν η αναδιάρθρωση πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, η Microsoft θα λάβει υπερδεκαπλάσια απόδοση σε λίγα μόνο χρόνια, σε σύγκριση με άλλες πολύ επιτυχημένες επενδύσεις από εταιρείες της Big Tech.

Για παράδειγμα, η Google αγόρασε το YouTube για 1,65 δισ. δολάρια το 2006, με την πλατφόρμα να αξίζει πλέον εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ως μέρος της ευρύτερης διαδικτυακής δραστηριότητας της Google. Αντίστοιχα, το Facebook απέκτησε το Instagram για 1 δισ. δολάρια το 2012. Σήμερα αξίζει επίσης εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτές οι επενδύσεις όμως χρειάστηκαν πάνω από μια δεκαετία για να αποδώσουν στο βαθμό που βλέπουμε σήμερα, ενώ το κέρδος της Microsoft από τις επενδύσεις της στην OpenAI πολλαπλασιάζεται πολύ πιο γρήγορα.