Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ αργεί χαρακτηριστικά να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, εξέφρασε την Τρίτη τη λύπη του για την «αργοπορία» της Ευρώπης να αναλάβει δράση για την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητάς της, ένα χρόνο μετά την υποβολή της περίφημης έκθεσης που προτείνει «ριζικές μεταρρυθμίσεις» για να αποφευχθεί η οικονομική ύφεση.

«Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες (…) είναι απογοητευμένοι από την αργοπορία της Ευρώπης και την αδυναμία της να κινηθεί τόσο γρήγορα» όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα, δήλωσε σε ομιλία του στις Βρυξέλλες.

Τα μέτρα που προτείνει η έκθεση Ντράγκι, την οποία ζήτησε η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν έχουν υλοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο.

Η έκθεση παρουσιάζει τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ μέσω μιας νέας βιομηχανικής στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει τη μείωση των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση των επενδύσεων στην άμυνα.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο όπου «οι εξαρτήσεις μετατρέπονται σε τρωτά σημεία και δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε άλλους για την ασφάλειά της», διαπιστώνει η έκθεση, αναφέροντας την εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά και την εξάρτηση της Κίνας από την ΕΕ για την απορρόφηση της βιομηχανικής της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επιπλέον επενδύσεις ύψους 750-800 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο 5% του ΑΕΠ, πολύ υψηλότερο του 1%-2% του Σχεδίου Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.