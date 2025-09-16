Η ΕΕ αναβάλλει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας – Σε δίλημμα μετά τις πιέσεις Τραμπ να «πυροβολήσει» Ινδία και Κίνα για το ρωσικό πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθυστερήσει την επίσημη υποβολή του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Ο λόγος της αναβολής κρύβεται στην Ουάσιγκτον καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει να επιβληθούν πιο αυστηρά μέτρα από την πλευρά της Ευρώπης, τα οποία βλέπει ως προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι ΗΠΑ με τις δικές τους κυρώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να παρουσιάσει την Τετάρτη το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Ωστόσο, την Παρασκευή, οι ΗΠΑ άσκησαν πίεση στις χώρες της ομάδας G7 να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς», έως και 100%, στην Κίνα και την Ινδία, για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να πιέσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Ως αποτέλεσμα της αμερικανικής πίεσης, οι αξιωματούχοι της G7 επεξεργάζονται ένα νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο γίνεται προσπάθεια να οριστικοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την πηγή του Bloomberg.

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα που επιτρέπουν το εμπόριο πετρελαίου της Ρωσίας, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το ευρωπαϊκό πακέτο ενδέχεται να στοχεύσει:

περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και ενεργειακές εταιρείες,

το ρωσικό σύστημα πληρωμών και πιστωτικών καρτών,

ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων,

και επιπλέον περιορισμούς στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Τι ζητάει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στις εισαγωγές από την Ινδία για να πιέσει το Νέο Δελχί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού αργού, ανεβάζοντας έτσι τους συνολικούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50%. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, καθώς η κυβέρνησή του βρίσκεται σε εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο.

Πάντως δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είναι έτοιμος να επιβάλει «σημαντικές» κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εάν τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ κάνουν το ίδιο. Οι αγορές ρωσικής ενέργειας από την Κίνα και την Ινδία είναι σημαντικές για τη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία.

Η πρόταση των ΗΠΑ, που φέρεται επίσης να στοχεύει τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και τα δίκτυα που επιτρέπουν στη Μόσχα να μεταφέρει αργό πετρέλαιο και να αποκομίζει κέρδη από το εμπόριο, πετάει την μπάλα στην πλευρά της Ευρώπης. Όμως η επιβολή δασμών στην Ινδία και την Κίνα δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση για την ΕΕ καθώς πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία, εξαρτώνται από αυτές τις εξαγωγικές αγορές.

Πάντως, κάποιες από τις απαιτήσεις του Τραμπ είναι ήδη μέρος των κινήσεων που εξετάζει το μπλοκ. Με αφορμή τα αιτήματα του Τραμπ, το Politico παρουσιάζει τι ζητάει ο Αμερικανός πρόεδρος και πόσο πιθανό είναι να το πετύχει: