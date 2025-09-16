Οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κάνου μία… Berkshire Hathaway

Οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο αθροιστικά διαθέτουν περιουσία ύψους 1 τρισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στην αξία της Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ.

Σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg, οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι:

ο διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, με περιουσία ύψους 419 δισ.

ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, με περιουσία ύψους 349 δισ., και

ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με περιουσία ύψους 265 δισ.

Αν και η περιουσία του Μασκ έχει συρρικνωθεί κατά 14 δισ. δολάρια φέτος μέχρι σήμερα, ο πλούτος του Έλισον έχει σχεδόν διπλασιαστεί, σημειώνοντας άνοδο 157 δισ. δολαρίων, καθώς η μετοχή της Oracle έχει «εκτοξευθεί» πάνω από 75% από την 1η Ιανουαρίου. Επιπλέον, ο πλούτος του Ζούκερμπεργκ έχει αυξηθεί κατά 58 δισ. δολάρια, τροφοδοτούμενος από την άνοδο 29% της μετοχής της Meta το 2025.

Αθροιστικά, ο πλούτος τους ανέρχεται σε 1,03 τρισ. δολάρια, λίγο κάτω από την αξία της Berkshire, η οποία έχει φτάσει στα 1,07 δισ. δολάρια, αλλά ξεπερνώντας άνετα την κεφαλαιοποίηση των JPMorgan, Walmart και Oracle, υπολογίζεται που άνω των 800 δισ. δολαρίων.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τρία άτομα έχουν πλούτο που ισοδυναμεί σχεδόν με την αξία της Berkshire, σχολιάζει το Business Insider, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα κολοσσό με περίπου 370 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα και απασχολεί σχεδόν 400.000 εργαζόμενους.

Η περιουσία της «χρυσής» τριάδας είναι τόσο μεγάλη καθώς οι Μασκ, Έλισον και Ζάκερμπεργκ είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι στις εταιρείες τους, που είναι από τις πιο πολύτιμες στον κόσμο. Ο Μασκ κατέχει περίπου το 13% της Tesla και το 42% της SpaceX, ο Έλισον κατέχει περίπου το 41% ​​της Oracle και ο Ζάκερμπεργκ έχει περίπου το 13% της Meta.

