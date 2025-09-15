Nvidia: Η Κίνα «βλέπει» παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων

Η ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Κίνας έκρινε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο, μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικής έρευνας, αυξάνοντας την πίεση προς την Ουάσινγκτον σε μια περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η αμερικανική εταιρεία διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους κανονισμούς ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη σύντομη ανακοίνωση της κρατικής Διοίκησης Κρατικής Ρύθμισης της Αγοράς (SAMR), που δεν διευκρίνισε πώς η αμερικανική εταιρεία ενδέχεται να είχε παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους της Κίνας.

Η Κίνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο έρευνα για την Nvidia κάνοντας λόγο για ύποπτες παραβιάσεις του αντιμονοπωλιακού νόμου της χώρας. Η έρευνα θεωρήθηκε ότι ήταν αντίδραση του Πεκίνου στους περιορισμούς της Ουάσινγκτον στον κινεζικό τομέα τσιπ.

Η κινεζική ρυθμιστική αρχή κατηγόρησε επίσης την αμερικανική εταιρεία για παραβίαση των δεσμεύσεών της κατά την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας Mellanox Technologies, η οποία παρέχει λύσεις δικτύωσης για data centers και servers.

Η κινεζική αρχή είχε ανοίξει την έρευνα στα τέλη του προηγούμενου έτους σχετικά με την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας, η οποία είχε εγκριθεί από την Κίνα εκείνη την περίοδο με ορισμένες προϋποθέσεις. Η προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της Κίνας σε σχέση με την εξαγορά και τις όρους της. Το Πεκίνο έδωσε έγκριση για τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 7 δισ. δολαρίων πριν από τέσσερα χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Nvidia δεν θα κάνει διακρίσεις εις βάρος κινεζικών εταιρειών.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εφάρμοσε κανονισμούς που απαγόρευαν στην Nvidia να πουλάει τα πιο προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της σε κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του H100, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Η Nvidia επανασχεδίασε τα τσιπ της τουλάχιστον δύο φορές, ώστε να συμμορφώνονται με τους αμερικανικούς κανονισμούς και να μπορεί να τα πουλάει στην Κίνα.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν κατά περίπου 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η ανακοίνωση του Πεκίνου συμπέφτει με την συνάντηση Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Μαδρίτη σχετικά με τους δασμούς. Η Nvidia βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων, λόγω του κεντρικού της ρόλου στην κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της σημερινής ανακοίνωσης στις συνομιλίες που διεξάγονται στη Μαδρίτη. Η πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, «έπιασε» διάφορα θέματα, από το TikTok έως το εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία.

Το Σαββατοκύριακο, η Κίνα δήλωσε επίσης ότι ξεκινά έρευνα αντιντάμπινγκ για συγκεκριμένα αμερικανικά αναλογικά τσιπ.