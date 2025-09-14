Η επόμενη μέρα για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ στο θέμα των επιτοκίων βλέπουν μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό μετά το πέρας της τακτικής συνεδρίασης την Πέμπτη.

Σύμφωνα με αυτές, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί από περίπου 2% σήμερα σε 1,7% το επόμενο έτος και να αυξηθεί στο 1,9% το 2027, ενώ τα επιτόκια παραμένουν σταθερά.

Από τη μία, ο Λετονός διοικητής της κεντρικής τράπεζας Μάρτιν Κάζακς δήλωσε στο Reuters ότι η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα είναι καθοριστική. «Φυσικά ο Δεκέμβριος είναι πλούσιος, επειδή θα έχουμε μια νέα σειρά προβλέψεων και θα δούμε αν υπάρχει απόκλιση από το 2% και πόσο μεγάλη και επίμονη είναι πιθανό να είναι» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters.

Ο Μαρτιν Κάζακς πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση του νέου Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών 2 (ETS2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις της ΕΚΤ για το 2027, θα έχει «αρκετά σημαντική» αρνητική επίδραση στον πληθωρισμό. «Δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία, αλλά μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων είναι απολύτως πιθανή στις προσεχείς συνεδριάσεις» δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας στο BFM Business.

Με τη σειρά του, ο νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κότσερ, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ έχει τελειώσει και ότι η κεντρική τράπεζα θα αποφασίζει τι θα κάνει σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τέλος, ο γνωστός Φινλανδός διοικητής Όλι Ρεν, ο οποίος – όπως και ο Βιλερουά – συγκαταλέγεται συχνά μεταξύ των «περιστερών» της ΕΚΤ, δηλαδή εκείνων που τάσσονται υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων, δήλωσε ότι δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι κίνδυνοι μείωσης του πληθωρισμού που απορρέουν από τη φθηνότερη ενέργεια και το ισχυρότερο ευρώ.