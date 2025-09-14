Στην Ισπανία αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κίνας για εμπορικές διαπραγματεύσεις

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν την Κυριακή στη Μαδρίτη συνομιλίες για τις τεταμένες εμπορικές σχέσεις τους, την επικείμενη προθεσμία για την πώληση της αμερικανικής δραστηριότητας της κινεζικής εφαρμογής βίντεο TikTok και τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον να επιβληθούν δασμοί από τους συμμάχους της κατά της Κίνας λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, έφτασαν λίγο πριν από τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ και τον κορυφαίο διαπραγματευτή εμπορίου της Κίνας, Λι Τσενγκάνγκ, στο μπαρόκ Palacio de Santa Cruz που στεγάζει το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Οι συνομιλίες αποτελούν την τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες που οι αντιπροσωπείες συναντώνται σε ευρωπαϊκές πόλεις για να αποτρέψουν την κατάρρευση των αμερικανο-κινεζικών εμπορικών σχέσεων υπό τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η προηγούμενη συνάντηση έγινε τον Ιούλιο στη Στοκχόλμη, όπου συμφώνησαν σε αρχές για την επέκταση κατά 90 ημέρες μιας εμπορικής ανακωχής που μείωσε δραστικά τους αμοιβαίους δασμούς τριψήφιου ποσοστού και επανεκκίνησε τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει εγκρίνει την παράταση των υφιστάμενων δασμών των ΗΠΑ επί κινεζικών προϊόντων, που συνολικά φτάνουν το 55%, έως τις 10 Νοεμβρίου.

Αναμένεται νέα παράταση για το Tik Tok

Εμπορικοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι απίθανο να υπάρξει σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες που φιλοξενεί η Ισπανία, η οποία τα τελευταία χρόνια επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεων με το Πεκίνο.

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Μαδρίτη θεωρείται μια ακόμη παράταση της προθεσμίας για την πώληση της αμερικανικής δραστηριότητας της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok από την κινεζική εταιρεία ByteDance, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 17 Σεπτεμβρίου, αλλιώς ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία της στις ΗΠΑ.

Μία πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για το μέλλον του TikTok δήλωσε ότι δεν αναμένεται συμφωνία, αλλά η προθεσμία θα παραταθεί για τέταρτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok. Η εφαρμογή δεν είχε συζητηθεί στις προηγούμενες γύρες διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας σε Γενεύη, Λονδίνο και Στοκχόλμη. Ωστόσο, η δημόσια αναφορά του θέματος στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών δίνει στην κυβέρνηση Τραμπ πολιτική κάλυψη για άλλη μία παράταση, κάτι που μπορεί να δυσαρεστήσει Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι είχαν απαιτήσει την πώληση του TikTok σε αμερικανικό φορέα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σημαντικότερες εξελίξεις στο τετ-α-τετ Τραμπ – Σι

Η Γουέντι Κάτλερ, πρώην διαπραγματεύτρια του USTR και επικεφαλής του Asia Society Policy Institute στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι περιμένει ότι πιο ουσιαστικά «αποτελέσματα» θα κρατηθούν για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ αργότερα φέτος, πιθανώς στο πλαίσιο της συνόδου της Ασιατικής Εταιρικής Οικονομικής Συνεργασίας (APEC) στη Σεούλ στα τέλη Οκτωβρίου.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μια τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των ΗΠΑ για την εθνική ασφάλεια σχετικά με το TikTok, την άρση περιορισμών στις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας και τη μείωση των δασμών σχετικά με φαιντανύλη σε κινεζικά προϊόντα. Οι συνομιλίες στη Μαδρίτη ενδέχεται να βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας τέτοιας συνάντησης, σημείωσε η Κάτλερ.

Ωστόσο, η επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων των ΗΠΑ με την Κίνα, όπως η απαίτηση να μεταβεί η κινεζική οικονομία σε μεγαλύτερη κατανάλωση εντός χώρας και να μειώσει την εξάρτηση από επιδοτούμενες εξαγωγές, μπορεί να χρειαστεί χρόνια.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει βιασύνη να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις στους ελέγχους εξαγωγών και τους χαμηλότερους δασμούς, που είναι οι κύριες προτεραιότητές της», δήλωσε η Κάτλερ. «Και δεν βλέπω τις ΗΠΑ σε θέση να κάνουν μεγάλες υποχωρήσεις σε κανένα από αυτά, εκτός αν υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος στις απαιτήσεις τους προς την Κίνα».

Πίεση για το ρωσικό πετρέλαιο

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι συνομιλίες στη Μαδρίτη θα καλύψουν και τις κοινές προσπάθειες ΗΠΑ-Κίνας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αναφερόμενο στις μακροχρόνιες απαιτήσεις να σταματήσουν οι παράνομες αποστολές τεχνολογικών προϊόντων από την Κίνα προς τη Ρωσία που στηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μπέσεντ κάλεσε την Παρασκευή τους συμμάχους της Ομάδας των Επτά (G7) να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» στις εισαγωγές από Κίνα και Ινδία, για να τους πιέσουν να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να ωθήσουν τη Μόσχα σε διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί Οικονομικών των G7 δήλωσαν ότι συζήτησαν τέτοια μέτρα και συμφώνησαν να επισπεύσουν τις συνομιλίες για να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Μπέσεντ και ο Γκριρ δήλωσαν ξεχωριστά ότι οι σύμμαχοι της G7 πρέπει να συνταχθούν με τις ΗΠΑ στην επιβολή δασμών σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

«Μόνο με μια ενιαία προσπάθεια που κόβει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τη μηχανή πολέμου του Πούτιν θα μπορέσουμε να ασκήσουμε επαρκή οικονομική πίεση για να σταματήσει η άσκοπη σφαγή», ανέφεραν οι Μπέσεντ και Γκριρ, αναφερόμενοι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει επιπλέον δασμό 25% σε ινδικά προϊόντα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει ανάλογες κυρώσεις στα κινεζικά προϊόντα.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Μαδρίτη θα καλύψουν οικονομικά και εμπορικά θέματα, όπως οι δασμοί των ΗΠΑ, η «κακοποίηση» των ελέγχων εξαγωγών και το TikTok.

Η στιγμή της Ισπανίας

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες υποδέχθηκε δημόσια τις δύο αντιπροσωπείες πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Μία πηγή της ισπανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η επιλογή της Ισπανίας για τον τελευταίο γύρο των «ευαίσθητων» συνομιλιών αποδεικνύει ότι η Μαδρίτη εδραιώνεται ως τόπος υψηλού επιπέδου και στρατηγικών διαπραγματεύσεων.

Η Μαδρίτη επιδιώκει να είναι τόπος διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για την επίλυση της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης. Η κυβέρνηση της Ισπανίας εκμεταλλεύεται επίσης την ευκαιρία για να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά από σειρά τεταμένων επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ. Η Ισπανία έχει επικρίνει την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και αρνείται να δεσμευτεί να δαπανά το 5% του προϋπολογισμού της για άμυνα όπως τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ο Μπέσεντ είχε επίσης επικρίνει την Ισπανία για τη δήλωση του Πεκίνου ως «στρατηγικού εταίρου» κατά την κορύφωση της επιθετικής πολιτικής δασμών του Τραμπ τον Απρίλιο, λέγοντας ότι μια στενότερη σχέση με τη μεγάλη ασιατική δύναμη ισοδυναμεί με «να κόβεις το λαιμό σου».

Με πληροφορίες από Reuters