Άλμα επενδύσεων σε τεχνολογίες άμυνας

Η όρεξη για επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Ανθεκτικότητας έχει ανοίξει για τα καλά στην Ευρώπη σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Ενώ η συνολική χρηματοδότηση των συμμετοχικών επιχειρηματικών κεφαλαίων μειώθηκε κατά 45% την τελευταία διετία, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες άμυνας και ασφάλειας έχουν αυξηθεί κατά 30%, φτάνοντας τα 5,2 δισ. δολ. το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία των Dealroom.co, NATO Innovation Fund, 2025. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας ηγούνται στην ανάπτυξη του τομέα.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες για την επίγνωση, την κατανόηση και τη λήψη αποφάσεων άμυνας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας – αυτό περιλαμβάνει τεχνολογίες που βοηθούν στην παρακολούθηση κινδύνων και απειλών για την ταχύτερη και καλύτερη λήψη αποφάσεων – έχουν δει τη χρηματοδότηση VC Funds να εκτοξεύεται, αυξημένες 4 φορές από το 2020 και σχεδόν 2 φορές από πέρυσι.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται με τη Γερμανία να ακολουθεί, το Μόναχο και το Παρίσι είναι πλέον από τους κορυφαίους κόμβους τέτοιων εταιρειών στην Ευρώπη. «Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο και τους πόρους για να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα.

Από την Ελλάδα επενδυτικά κεφάλαια ύψους 14 εκατ. δολ. προσέλκυσε η ελληνική αμυντική εταιρεία Delian, με παραγωγική δραστηριότητα στο νευραλγικό τομέα της επιτήρησης ασφάλειας για πολιτικούς και αμυντικούς σκοπούς (dual use). Ειδικότερα, η Delian Alliance Industries που εμπνεύστηκε το όνομά της από τη Δηλιακή Συμμαχία της ελληνικής αρχαιότητας, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση χρηματοδότησης Series A, με στόχο την επιτάχυνση της παραγωγής οικονομικά προσιτών, αυτόνομων αμυντικών συστημάτων, ικανά να αντιμετωπίζουν εισβολές και παραβιάσεις σε εθνική κλίμακα.

Η χρηματοδότηση ηγήθηκε από τις Air Street Capital και Marathon Venture Capital, με συμμετοχή των 201 Ventures, HCVC, Entropy Industrial Capital και Nebular. Η ελληνική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων του Αμυντικού Τομέα διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής software και hardware αμυντικών συστημάτων επιτήρησης και ασφάλειας στο Μαρκόπουλο Αττικής και γραφείο στο Λονδίνο, απασχολεί συνολικά 40 άτομα εκ των οποίων οι 30 είναι μηχανικοί λογισμικού. Έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αλλά και τον Ελληνικό Στρατό για τη διάθεση συστημάτων επιτήρησης. Επίσης διαθέτει ομάδα ηλεκτρονικού πολέμου.

Πώς το Deep Tech αλλάζει το πεδίο της μάχης

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μια συνεχιζόμενη τάση αξιοποίησης κεφαλαίων και καινοτομίας για την κάλυψη των βασικών στρατηγικών αναγκών της Ευρώπης, μέσω Deep Tech. H τεχνολογία άμυνας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας παραμένει ένας σχετικά αναδυόμενος τομέας, αλλά τα στοιχεία δείχνουν μια αυξητική ροή εταιρειών σε πρώιμο στάδιο που αλλάζουν εντελώς τον κλάδο.

Η χρηματοδότηση VC στον τομέα DSR Defence Security Resilience (Άμυνα, Ασφάλεια και Ανθεκτικότητα) βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό εμφανίζοντας την ισχυρότερη ανάπτυξη μεταξύ όλων των τμημάτων VC Deep Tech. Το 2024, ο τομέας της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Ανθεκτικότητας αντιπροσώπευε το ιστορικό υψηλότερο 10% της συνολικής χρηματοδότησης VC, αυξημένο κατά 2,5 φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Αντιπροσώπευε επίσης το 1/3 της συνολικής χρηματοδότησης Deep Tech.

Με εταιρείες σε πρώιμα και αναδυόμενα στάδια να ωθούν αυτήν την ανάπτυξη, αναμένεται μια ισχυρή πορεία κλιμάκωσης τα επόμενα χρόνια. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που είδαμε αυτόν τον τομέα να δίνει ώθηση στην Deep Tech το 2024 και είμαστε δεσμευμένοι να επενδύσουμε σε τεχνολογίες που μπορούν να διασφαλίσουν το μέλλον», τόνισε η Kelly Chen Partner NATO Innovation Fund, στο πλαίσιο της δημοσίευσης σχετικής έρευνας.

Σύμφωνα με τα στελέχη του αμυντικού κλάδου ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, θα υπάρχουν πλήρως ρομποτικά πεδία μάχης στο μέλλον. Αλλά και άλλα πράγματα θα αλλάξουν, όπως τα επιχειρηματικά μοντέλα. Αναμένει ότι οι εταιρείες θα υιοθετούν όλο και περισσότερο ένα μοντέλο SaaS για να το πουλήσουν στα υπουργεία Άμυνας – ονομάστε το “DaaS” (άμυνα ως υπηρεσία). Επίσης τα Υπουργεία Άμυνας αλλά και τα Επιτελεία θα συνειδητοποιήσουν ότι λόγω της αναλώσιμης και συνεχώς ενημερωμένης φύσης ορισμένων από αυτές τις τεχνολογίες, όπως τα drones, θα πρέπει να έχουν “την επόμενη έκδοση κάθε μήνα”. Ο αγώνας δρόμου για την υπέρβαση της εμβέλειας των αντιπάλων θα επιταχυνθεί μέσω της σύνδεσης των ανθρώπων με τη ρομποτική, των μη επανδρωμένων συστημάτων και των αισθητήρων.

Ο Ορισμός Deep Tech περιλαμβάνει δεκαπέντε τομείς τεχνολογίας που αποτελούν νευραλγικό παράγοντα στα σύγχρονα πεδία μαχών.

1. Προηγμένη Υπολογιστική / Κβαντική Υπολογιστική

2. Προηγμένη Κατασκευή

3. Προηγμένα Υλικά

4. Αεροδιαστημική, Αυτοκινητοβιομηχανία και Τηλεπισκόπηση

5. Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, συμπεριλαμβανομένων των Big Data

6. Βιοτεχνολογία και Βιοεπιστήμες

7. Επικοινωνίες και Δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του 5G

8. Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

9. Ηλεκτρονική και Φωτονική

10. Διαδίκτυο των Πραγμάτων, W3C, Semantic Web

11. Ρομποτική

12. Ημιαγωγοί (μικροτσίπ)

13. Βιώσιμη Ενέργεια και Καθαρές Τεχνολογίες

14. Εικονική Πραγματικότητα, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Metaverse

15. Web 3.0, συμπεριλαμβανομένων των Blockchain, Distributed Ledgers, NFTs

Η Thales Alenia Space ηγείται 5G direct-to-device επίδειξης για το CNES με την Capgemini και τη Thales

Σε μια εποχή όπου η συνδεσιμότητα παντού και πάντα έχει καταστεί στρατηγική προτεραιότητα — τόσο για την κάλυψη της ζήτησης όσο και για την διαβεβαίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών σε κρίσιμες καταστάσεις — η δορυφορική τεχνολογία αναδεικνύεται σε κρίσιμη και συμπληρωματική λύση παράλληλα των επίγειων δικτύων.

Σε αυτό το πλαίσιο η Capgemini, παγκόσμιος ηγέτης στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και τεχνολογίας, η Thales, παγκόσμιος ηγέτης στις προηγμένες τεχνολογίες για τους τομείς Άμυνας, Αεροδιαστημικής, Κυβερνο-ασφάλειας & Ψηφιακών συστημάτων, και η Thales Alenia Space, κοινοπραξία μεταξύ Thales (67%) και Leonardo (33%), επιλέχθηκαν από τη Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία (CNES) στο πλαίσιο πρόσκλησης έργων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος France 2030, για να ηγηθούν μιας καινοτόμου επίδειξης 5G direct-to-device συνδεσιμότητας (D2D).

Το έργο, με την ονομασία U DESERVE 5G, θα αποδείξει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ δορυφόρων και κινητών συσκευών ή σταθερών τερματικών (5G direct-to-device ή D2D). Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στις τηλεπικοινωνίες και τις επιτυχημένες της προσπάθειες για τυποποίηση του δορυφορικού 5G, η Thales Alenia Space θα ηγηθεί της κοινοπραξίας, η οποία θα περιλαμβάνει τις εταιρείες Capgemini, Thales, Orange, SES, Qualcomm, Loft Orbital.

Η Thales Alenia Space κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 2,23 δισ. ευρώ το 2024 και απασχολεί περισσότερους από 8.100 εργαζόμενους σε 7 χώρες με 14 εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Η Thales απασχολεί περισσότερους από 83.000 εργαζόμενους σε 68 χώρες και το 2024 ο Όμιλος κατέγραψε πωλήσεις ύψους 20,6 δισ. ευρώ.