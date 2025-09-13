Αμερικανική πίεση στους G7 για κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας G7 συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή συζήτησαν για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που θεωρούν ότι «υποστηρίζουν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδρίασαν για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καναδά που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω κυρώσεων και εμπορικών μέτρων, όπως είναι οι δασμοί, σε βάρος όσων υποστηρίζουν την πολεμική εκστρατεία της Ρωσίας», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης να επιταχύνουν τις συζητήσεις για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν «παγώσει» για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας.

Δασμοί στο ρωσικό πετρέλαιο

Στην διάρκεια της επικοινωνίας, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους συμμάχους τους να επιβάλουν δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι θα πρέπει να «μιμηθούν» τις ΗΠΑ και να προχωρήσουν στην επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. «Μόνο με μια συντονισμένη προσπάθεια που θα διακόψει τα έσοδα που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν στην πηγή τους, θα μπορέσουμε να ασκήσουμε επαρκή οικονομική πίεση για να τερματίσουμε την άσκοπη δολοφονία», αναφέρεται σε ξεχωριστή δήλωση που εξέδωσαν ο Μπέσεντ και ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε τους συμμάχους της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» σε προϊόντα από την Κίνα και την Ινδία, για να τις πιέσουν να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στις εισαγωγές από την Ινδία για να πιέσει το Νέο Δελχί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού αργού, ανεβάζοντας έτσι τους συνολικούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50%. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, καθώς η κυβέρνησή του βρίσκεται σε εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο.

Πίεση από τον Τραμπ

Φαίνεται πάντως ότι πλέον ο Τραμπ ζητά πολύ υψηλούς δασμούς για τις δύο χώρες εν είδει τιμωρίας για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία. Στόχος είναι πιεστεί η Μόσχα για να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι ΗΠΑ θα παροτρύνουν τους συμμάχους τους στην G7 να επιβάλουν δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, η πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει δευτερεύοντες δασμούς 50% έως 100% για την Κίνα και την Ινδία, καθώς και περιοριστικά εμπορικά μέτρα τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές, με στόχο να περιοριστεί η ροή ρωσικής ενέργειας και να αποτραπεί η μεταφορά τεχνολογιών διπλής χρήσης στη Ρωσία, σύμφωνα με την πρόταση.

Η πρόταση προς την G7 επιδιώκει επίσης την επιβολή κυρώσεων που στοχεύουν τον λεγόμενο «σκιώδη» στόλο πετρελαιοφόρων της Ρωσίας και τα δίκτυα που επιτρέπουν τη ροή των εμπορικών συναλλαγών, τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft, καθώς και την απαγόρευση της ασφάλισης για θαλάσσιες υπηρεσίες.

Οι ΗΠΑ φέρεται επίσης να καλούν τους συμμάχους τους να επιβάλουν κυρώσεις σε οντότητες που υποστηρίζουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, σε ρωσικές περιφερειακές τράπεζες και να απαγορεύσουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρηματοοικονομική τεχνολογία στις ρωσικές ειδικές οικονομικές ζώνες.