Νέα μείωση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εν μέσω οικονομικών ανησυχιών

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) μείωσε για ακόμη μία φορά τα βασικά επιτόκια την Παρασκευή, ωστόσο η κυβέρνηση εξέφρασε άμεσα τη δυσαρέσκειά της, προειδοποιώντας ότι θα χρειαστούν περαιτέρω μειώσεις για να αποφευχθεί η επιβράδυνση της οικονομίας.

Η CBR μείωσε το βασικό της επιτόκιο από 18% σε 17%, επικαλούμενη ενδείξεις υποχώρησης των πληθωριστικών πιέσεων που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί κυρίως λόγω της αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Για ακόμη μία φορά, η Τράπεζα επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να προστατεύσει τον προϋπολογισμό από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, τονίζοντας ότι θα επικαιροποιήσει την εκτίμησή της για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό μόλις κατατεθούν οι σχετικές τροποποιήσεις στη Δούμα.

«Στη συνεδρίασή μας τον Οκτώβριο, πολλά θα εξαρτηθούν από τις παραμέτρους της δημοσιονομικής πολιτικής που τελικά θα προταθούν», δήλωσε η διοικήτρια της CBR, Ελβίρα Ναμπιούλινα, σε συνέντευξη Τύπου.

Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα αναφέρθηκε και στη ραγδαία αύξηση των τιμών της βενζίνης σε όλη τη Ρωσία, ως συνέπεια των συνεχών επιθέσεων με drones από την Ουκρανία κατά ρωσικών διυλιστηρίων. Ωστόσο, προβλέπει ότι η αύξηση των τιμών θα είναι προσωρινή.

Πριν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, ορισμένοι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, αλλά η Ναμπιούλινα δήλωσε ότι αυτό δεν συζητήθηκε καν. Οι μοναδικές προτάσεις που τέθηκαν ήταν είτε μείωση κατά μία μονάδα είτε καμία αλλαγή.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Η απόφαση προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης. Ο επικεφαλής του, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, είχε προειδοποιήσει από την αρχή της εβδομάδας ότι η οικονομία «επιβραδύνεται ταχύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν», λόγω της αυστηρής νομισματικής πολιτικής της CBR.

«Η τρέχουσα πληθωριστική δυναμική αφήνει περιθώριο για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο επικεφαλής προβλέψεων του υπουργείου, Λεβ Ντενίσοφ. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να ακολουθήσει η οικονομία μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει ο πρόεδρος.»

Πληθωρισμός και ρίσκα

Η Ναμπιούλινα επεσήμανε πως, αν και ο γενικός πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα περσινά υψηλά επίπεδα, εξακολουθούν να υπάρχουν ενδείξεις υπερθέρμανσης της οικονομίας. Μετά την πρώτη μείωση επιτοκίων πριν από δύο μήνες, αυξήθηκαν αμέσως τα εταιρικά δάνεια, ακολούθησε και η καταναλωτική πίστη τον Αύγουστο, ενώ οι μισθοί συνεχίζουν να αυξάνονται ταχύτερα από την παραγωγικότητα σε ολόκληρη την οικονομία, ανέφερε.

Η Κεντρική Τράπεζα στοχεύει σε πληθωρισμό περίπου 4%. Επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 8,1% τον Αύγουστο από 8,8% τον Ιούλιο. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πραγματικός πληθωρισμός είναι σημαντικά υψηλότερος, λόγω της δυσκολίας συλλογής αξιόπιστων στατιστικών σε μια χώρα που έχει υποστεί βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από POLITICO