Κομισιόν: Παρατείνονται οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Κομισιόν αποφάσισε την παράταση της ισχύος των κυρώσεων κατά εκατοντάδων οντοτήτων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

We just extended our sanctions on Russia. At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks. We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Οι κυρώσεις προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της ΕΕ και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ