Ντε Γκαλό (ΕΚΤ): Πιθανή ακόμη μια μείωση των επιτοκίων ως το τέλος του έτους

«Είναι απολύτως πιθανό να υπάρξει μια ακόμη μείωση των επιτοκίων (από την ΕΚΤ) στις επερχόμενες συνεδριάσεις», δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας.

Ο ανώτερος αξιωματούχος υπενθύμισε ότι οι συζητήσεις για το θέμα αυτό εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διεξάγονταν σε ένα «εξαιρετικά αβέβαιο» περιβάλλον, που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των προοπτικών.

«Οι προβλέψεις μας είναι σχεδόν σταθερές σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Έχουμε αυξήσει ελαφρώς την ανάπτυξη για το 2025 και έχουμε μειώσει ελαφρώς αυτήν για το 2026. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στο 2,1%, πολύ κοντά στον στόχο μας του 2%. Αυτά είναι καλά νέα: ο πληθωρισμός ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές χώρες το 2022 », τόνισε.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας χαιρέτισε επίσης το γεγονός ότι αυτή η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επιτεύχθηκε χωρίς να προκαλέσει ύφεση. «Ωστόσο, το περιβάλλον γύρω μας είναι πολύ ασταθές. Αν και οι προβλέψεις μας είναι μάλλον σταθερές, υπάρχει ένα παράδοξο που συμμεριζόμαστε: το να ισχυριζόμαστε ότι έχουμε βεβαιότητες σε ένα τόσο αβέβαιο πλαίσιο θα ήταν γελοίο», πρόσθεσε.

Ένας παράγοντας είναι πιθανό να ωθήσει τον πληθωρισμό κάτω από το 2%, σύμφωνα με τον ίδιο: «Η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου παίζει σημαντικό ρόλο. Κάθε φορά που το ευρώ ανατιμάται κατά 3 σεντς έναντι του δολαρίου – κάτι που έχουμε δει από τον Ιούνιο – αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 0,1% λιγότερο πληθωρισμό », εξήγησε.

Αυτή η προειδοποίηση αντικατοπτρίζει την τρέχουσα γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: παραμονή σε εγρήγορση, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή την επιλογή περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων, εάν το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Πηγή: Le Figaro

