Η Klarna απογειώθηκε στο ντεμπούτο στην αγορά – Ο Δανός που έχει συνολικά κέρδη άνω του 600% από την επένδυσή του στη σουηδική εταιρεία

Ο Δανός Άντερς Χολχ Πόβλσεν έχει αποκτήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες μερίδια σε εισηγμένες από τον κλάδο του λιανεμπορίου, σε τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Είναι επίσης επικεφαλής μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μόδας, την δανέζικη εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων Bestseller.

Μία άλλη επενδυτική του κίνηση του 52χρονου δισεκατομμυριούχου όμως έχει διογκώσει την περιουσία του το τελευταίο διάστημα: η ψήφος εμπιστοσύνης που έδωσε στην Klarna, την σουηδική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την υπηρεσία buy now, pay later.

Ο Πόβλσεν είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους κερδισμένους από την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας (IPO). Η εταιρεία έκανε ένα δυναμικό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, με τη μετοχή της να εκτοξεύεται κατά 30% και να κλείνει σχεδόν 15% πάνω από την τιμή εισαγωγής των 40 δολαρίων ανά μετοχή.

Πλέον κατέχει μερίδιο περίπου 1,4 δισ. δολαρίων στη σουηδική εταιρεία, που είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του σε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, ενώ παράλληλα εισπράττει τουλάχιστον 250 εκατ. δολάρια από την προσφορά που τιμολογήθηκε πάνω από τα εύρος τιμών της αγοράς, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Από την επένδυσή του στην Klarna ο Πόβλσεν έχει συνολικά κέρδη άνω του 600%, ανεβάζοντας την αξία των γνωστοποιημένων συμμετοχών του σε εισηγμένες εταιρείες σε περίπου 2,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό πρακτορείο.

Η καθαρή περιουσία του Δανού επιχειρηματία ανέρχεται σε 6,9 δισλ. δολάρια, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg.

Το στοίχημα της Klarna

Αν και αποτίμηση της Klarna σήμερα (ανέρχεται σε περίπου 15 δισ. δολάρια) είναι πολύ χαμηλότερη από το «ταβάνι» των 45,6 δισ. δολαρίων που έφτασε το 2021, η συμμετοχή του Πόβλσεν στην εταιρεία αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειές του να διαφοροποιήσει την περιουσία του, που χρονολογείται 50 χρόνια πίσω, όταν οι γονείς του ίδρυσαν το Bestseller ως κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων σε μια μικρή δανέζικη πόλη.

Ο Πόβλσεν αγόρασε μερίδιο 10% στην Klarna στα μέσα του 2017 μέσω του οικογενειακού του γραφείου, Heartland, λίγες εβδομάδες πριν η fintech εταιρεία αποτιμηθεί σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια. Νωρίτερα, χρησιμοποίησε την επενδυτική εταιρεία για να αποκτήσει συμμετοχές στους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας Zalando και ASOS. Άλλα εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία της Heartland περιλαμβάνουν την Funding Circle Holdings, μια πλατφόρμα δανεισμού με έδρα το Λονδίνο ενώ επίσης κατείχε μερίδιο στην επενδυτική τράπεζα Numis, προτού την αποκτήσει η Deutsche Bank πριν από δύο χρόνια.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Πόβλσεν αφορά τη Bestseller, όπου άρχισε να εργάζεται ως έφηβος προτού αναλάβει από τους γονείς του ως ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος το 2001.