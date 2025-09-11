Η ΕΕ επιμένει στην κατάργηση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου έως το 2028

Η ΕΕ τηρεί την προθεσμία της για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το 2028, δήλωσε την Πέμπτη ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται νομικές προτάσεις για την πλήρη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028, με απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων να τίθεται σε ισχύ από το επόμενο έτος, αλλά αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματίσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία νωρίτερα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ΕΕ εξετάζει μια ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Αξιωματούχοι της ΕΕ βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις κυρώσεις, αλλά ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι οι κυρώσεις δεν συζητήθηκαν κατά τη συνάντησή του με τον Ράιτ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Ο Γιόργκενσεν επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ και οι ευρωβουλευτές θα εγκρίνουν τη σταδιακή κατάργηση του 2028 – η οποία είναι ξεχωριστή από τυχόν κυρώσεις της ΕΕ – το συντομότερο δυνατό, είπε.

«Πρόκειται για ένα πολύ, πολύ φιλόδοξο σχέδιο», είπε.

«Αν υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα, τα οποία θα ασκήσουν πίεση στη Ρωσία, είμαι φυσικά πολύ χαρούμενος να το κάνω», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Γιόργκενσεν αρνήθηκε να σχολιάσει εάν ο Ράιτ ζήτησε από την ΕΕ να σταματήσει το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο ταχύτερα.

Ανάπτυξη αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας

«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τις αμερικανικές εξαγωγές ενέργειας στους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο… Αυτό το σημείο νομίζω ότι επηρεάζει την Ευρώπη, όπου βρίσκομαι σήμερα, όπου σχεδόν το 50% του εισαγόμενου φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε ο Ράιτ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες.

«Προχωράμε για να μηδενίσουμε αυτό το κενό και το μεγαλύτερο πλήγμα σε αυτό το κενό είναι οι εξαγωγές ενέργειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και να τερματίσουμε όλες τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας στην ΕΕ».

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι συμφώνησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί το συντομότερο δυνατό για να το πετύχει αυτό και συζήτησαν «διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το κάνουμε αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό».

Η προτεινόμενη από την ΕΕ σταδιακή κατάργηση έως το 2028 έχει σχεδιαστεί «να συμβεί με τρόπο που να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και μελλοντικά προβλήματα εφοδιασμού», δήλωσε ο Γιόργκενσεν – προσθέτοντας ότι αυτό θα απαιτούσε από την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters