Logo Image

Λαγκάρντ: Οι τελευταίες συμφωνίες για το εμπόριο έχουν μειώσει την αβεβαιότητα

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Λαγκάρντ: Οι τελευταίες συμφωνίες για το εμπόριο έχουν μειώσει την αβεβαιότητα

REUTERS/Kai Pfaffenbach

«Δεν δεσμευόμαστε σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα επιτόκια»

Ελίζα Καραγιώργη [email protected]

Ο πληθωρισμός είναι κοντά στον στόχο του 2%, σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την απόφαση του ΔΣ για τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.

Αφότου έκανε μια σύνοψη της απόφασης, η κ. Λαγκάρντ σημείωσε πως «δεν δεσμευόμαστε σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα επιτόκια».

Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ παρουσίασε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί εάν ενισχυθεί το ευρώ, ή αν οι δασμοί μειώσουν τη ζήτηση για εξαγωγές ή περιοριστεί η εγχώρια ζήτηση.

Αναφορικά με τις εμπορικές εντάσεις λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Ντραμπ,  η Κριστίν Λαγκάρντ υποστήριξε πως «οι τελευταίες συμφωνίες για το εμπόριο έχουν μειώσει τη διεθνή αβεβαιότητα», ενώ ξεκαθάρισε πως «με την πάροδο του χρόνου» θα ξεκαθαρίσει ο αντίκτυπος των δασμών.

«Οι προβλέψεις του Ιουνίου περιελάμβαναν τον κίνδυνο αντιποίνων από την πλευρά της Ευρώπης σε επίπεδο δασμών, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε», σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν μια συνεχόμενη ανθεκτικότητα στην οικονομία της Ευρωζώνης, με την αγορά εργασίας να διατηρείται ιδιαίτερα ισχυρή», τόνισε.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube