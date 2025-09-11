Λαγκάρντ: Οι τελευταίες συμφωνίες για το εμπόριο έχουν μειώσει την αβεβαιότητα

Ο πληθωρισμός είναι κοντά στον στόχο του 2%, σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την απόφαση του ΔΣ για τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.

Αφότου έκανε μια σύνοψη της απόφασης, η κ. Λαγκάρντ σημείωσε πως «δεν δεσμευόμαστε σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα επιτόκια».

Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ παρουσίασε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί εάν ενισχυθεί το ευρώ, ή αν οι δασμοί μειώσουν τη ζήτηση για εξαγωγές ή περιοριστεί η εγχώρια ζήτηση.

President Christine @Lagarde introduces the inflation outlook for the euro area pic.twitter.com/gvtLtK9Rrf — European Central Bank (@ecb) September 11, 2025

Αναφορικά με τις εμπορικές εντάσεις λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Ντραμπ, η Κριστίν Λαγκάρντ υποστήριξε πως «οι τελευταίες συμφωνίες για το εμπόριο έχουν μειώσει τη διεθνή αβεβαιότητα», ενώ ξεκαθάρισε πως «με την πάροδο του χρόνου» θα ξεκαθαρίσει ο αντίκτυπος των δασμών.

«Οι προβλέψεις του Ιουνίου περιελάμβαναν τον κίνδυνο αντιποίνων από την πλευρά της Ευρώπης σε επίπεδο δασμών, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε», σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν μια συνεχόμενη ανθεκτικότητα στην οικονομία της Ευρωζώνης, με την αγορά εργασίας να διατηρείται ιδιαίτερα ισχυρή», τόνισε.