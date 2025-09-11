Τουρκία: Μείωση επιτοκίων σε πείσμα του πληθωρισμού

Σε σημαντική μείωση επιτοκίων προχώρησε την Πέμπτη η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αψηφώντας τον επίμονο πληθωρισμό αλλά και τις προβλέψεις – προειδοποιήσεις αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (JPMorgan Chase & Co και Morgan Stanley).

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής μείωσε το εβδομαδιαίο επιτόκιο repos στο 40,5% από 43%, περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι επενδυτές.

Η απόφαση έρχεται μετά από σχόλια του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, ο οποίος θεωρεί ότι βάσει ανάλυσης δεδομένων, οι πιέσεις στις τιμές οφείλονται αφενός στη ζήτηση και αφετέρου δεν εκτοχιάζουν τον στόχο αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο μετρήθηκε πάντως στο 33% -χειρότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων- η δε ανάπτυξη του β’ τριμήνου παρέμεινε ισχυρή, σηματοδοτώντας την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής ζήτησης.

Αυτό οδήγησε JPMorgan Chase & Co και Morgan Stanley, να προχωρήσουν σε προβλέψεις για μικρότερο ποσοστό μείωσης των επιτοκίων.