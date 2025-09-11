Γιατί η ΕΚΤ και η Fed ακολουθούν αντίθετες πορείες στα επιτόκια

Αμετάβλητο στο 2% θα διατηρήσει σήμερα το βασικό επιτόκιο καταθέσεων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ίδια ώρα που στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Fed ετοιμάζεται να τα μειώσει, την επόμενη εβδομάδα.

«Η ηρεμία στη Φρανκφούρτη έρχεται σε αντίθεση με το αίσθημα επείγοντος που πλανάται πάνω από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πιέσεις του προέδρου Τραμπ για τη μείωση των επιτοκίων», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Για να δούμε έναν μήνα κατά τον οποίο η Fed μείωσε τα επιτόκια και η ΕΚΤ παρέμεινε σιωπηλή, πρέπει να επιστρέψουμε στον Ιούλιο του 2019.

Το «Άγιο Δισκοπότηρο»

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί στο 2% και η ανάπτυξη, αν και αδύναμη ,δεν εκτροχιάζεται. Η ΕΚΤ πέτυχε, χωρίς φανφάρα, το «άγιο δισκοπότηρο» της νομισματικής πολιτικής : μια ομαλή προσγείωση», όπως λέει ο Τζέρεμι Πελόζο , επικεφαλής ευρωπαϊκής στρατηγικής στην BCA Research.

Για τους αναλυτές της γερμανικής Commerzbank, η ΕΚΤ είναι πιθανό να αυξήσει ελαφρώς την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό.

Προς το παρόν, αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται, υποχωρώντας στο 1,4% το πρώτο τρίμηνο του 2026, για να επιστρέψει στο 2% μόνο στις αρχές του 2027. «Η αλήθεια είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα σκαμπανεβάσματα ενός ολοένα και πιο ταραχώδους και ασταθούς κόσμου -όλα μπορούν να αλλάξουν με μια απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ- η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση» , όπως τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Ιουνίου. Είναι λογικό, υποστηρίζουν οι αναλυτές της Commerzbank, ότι η ΕΚΤ, πέρα ​​από μικρές εσωτερικές διαφωνίες, δεν θέλει να μετακινηθεί από τη «ζώνη άνεσής »της .

Αντίθετα, στις ΗΠΑ η εξασθένηση της απασχόλησης δεν δίνει πλέον καμία δικαιολογία στον Τζερόμ Πάουελ να συνεχίσει να αναβάλλει τις μειώσεις των επιτοκίων», εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Από τον Δεκέμβριο αμετάβλητα στις ΗΠΑ

Η Fed δεν έχει αγγίξει τα επιτόκια από τον περασμένο Δεκέμβριο και παραμένουν στο εύρος 4,25%-4,5%, ενώ η ΕΚΤ έχει κάνει ήδη τέσσερις μειώσεις, συνολικά κατά 100 μονάδες βάσης.

Κοιτάζοντας ακόμη πιο πίσω, το χάσμα είναι σημαντικό: από τον Ιούνιο του 2024, η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια οκτώ φορές-25 μονάδες βάσης τη φορά- ενώ η Fed το έχει κάνει «μόνο» τρεις φορές- 50 μονάδες βάσης τον περασμένο Σεπτέμβριο και από 25 μονάδες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αντίστοιχα.

«Μια από τις κύριες ανησυχίες της σημερινής συνεδρίασης της ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη είναι πάντως η αυξανόμενη απόκλιση με την Fed, η οποία τελικά είναι η κεντρική τράπεζα που παρακολουθείται στενότερα από ολόκληρο τον πλανήτη», σημειώνουν εγχώριοι τραπεζικοί κύκλοι. Αν και ορισμένοι αναλυτές προτείνουν μια «τεράστια» μείωση 50 μονάδων βάσης την επόμενη εβδομάδα), η Fed είναι απίθανο να παρεκκλίνει από την τυπική κίνηση των 25 μονάδων βάσης. «Αυτό που κερδίζει έδαφος στα στοιχήματα της αγοράς είναι ότι η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές στις υπόλοιπες συνεδριάσεις της, φέτος», εκτιμούν οι ίδιες πηγές.

Πίεση από την απασχόληση

Την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων της Fed πυροδοτεί η απασχόληση στις ΗΠΑ, που υπέστη σημαντική οπισθοδρόμηση τον Αύγουστο, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) του Υπουργείου Εργασίας. Τον περασμένο μήνα, η καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας ήταν μόλις 22.000, σε σύγκριση με τις αναμενόμενες 75.000 . Σαν να μην έφτανε αυτό, τον Ιούνιο υπήρξε επίσης απώλεια 27.000 θέσεων εργασίας, αφήνοντας το σύνολο στα «κόκκινα»- χάθηκαν 13.000 θέσεις- κάτι που δεν έχει συμβεί από το «συγκεκριμένο» 2020.

Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά ένα δέκατο της ποσοστιαίας μονάδας, στο 4,3%- το υψηλότερο ποσοστό από το 2021. «Τα στοιχεία αυτά δίνουν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα το ελεύθερο να μειώσει τα επιτόκια, κάτι που θα αρχίσει ήδη να κάνει στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Οι αποδόσεις των ομολόγων

Το αναμενόμενο πράσινο φως για τη μείωση των επιτοκίων της Fed φάνηκε και στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που μειώνονται μετά από ημέρες έντασης, ενώ και το δολάριο χάνει έδαφος έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων.

Φυσικά, τίποτα στα οικονομικά δεν είναι γραμμένο σε «πέτρα», όπως οι 10 εντολές, και η εικόνα μπορεί να αλλάξει.

Στην ευρωζώνη επίσης, οι κεντρικοί τραπεζίτες βλέπουν με ανησυχία την «καυτή πατάτα» της Γαλλίας, αλλά και την επικίνδυνη δημοσιονομική κατάσταση που μπορεί να «μολύνει» αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στις αποδόσεις των ομολόγων.

Πιθανότατα, η Λαγκάρντ θα ερωτηθεί στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων και τον ρόλο της ΕΚΤ σε μια πιθανή κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Παρόλο που η Γαλλίδα πρόεδρος της ΕΚΤ έχει ήδη δηλώσει ότι παρακολουθεί στενά αυτήν την κατάσταση, θα πιεστεί να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Σχεδόν 10 χρόνια πριν, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όταν ρωτήθηκε γιατί είχε δοθεί στη Γαλλία μεγαλύτερο περιθώριο συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες, είχε απαντήσει : «Επειδή είναι η Γαλλία ».