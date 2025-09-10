Ποιος είναι ο μεγιστάνας που ξεπέρασε τον Μασκ και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Λάρι Έλισον ξεπέρασε τον Έλον Μασκ και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, καθώς οι μετοχές της Oracle, της εταιρείας που ίδρυσε, εκτινάχθηκαν στα ύψη κατά τις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης.

Η περιουσία του Έλισον αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων από την Oracle, στην οποία κατέχει μερίδιο 41%.

BREAKING: Oracle, $ORCL, founder Larry Ellison gains +$107 billion in net worth today, making him the richest person in the world, worth $400 billion. Oracle’s stock is now up +43% on the day. pic.twitter.com/v2uXQ6TY9p — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 10, 2025

Οι μετοχές της εταιρείας λογισμικού επιχειρήσεων σημείωσαν άνοδο άνω του 40%, φτάνοντας τα 340 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την Oracle στα 958 δισ. δολάρια, με την προσωπική συμμετοχή του Έλισον να ανέρχεται στα 393 δισ. δολάρια — λίγο πάνω από τα 384 δισ. δολάρια του Μασκ, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Πρόκειται για:

Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία των μετοχών της Oracle.

Τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση πλούτου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Bloomberg Billionaires Index.

Ο Έλισον και ο Μασκ πλέον βρίσκονται αρκετά μπροστά από άλλους μεγιστάνες της τεχνολογίας, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Facebook) και ο Τζεφ Μπέζος (Amazon).

Ο 81χρονος Έλισον, πέρα από την Oracle, αντλεί πλούτο και από άλλες πηγές:

Κατέχει μετοχές της Tesla, όπου διευθύνων σύμβουλος είναι ο Μασκ.

Διαθέτει δική του ομάδα ιστιοπλοΐας.

Είναι ιδιοκτήτης του τουρνουά Indian Wells Open στο τένις.

Κατέχει ολόκληρο το νησί Λανάι στη Χαβάη.

Η σχέση του με τον Μασκ

Ο Μασκ και ο Έλισον διατηρούν στενή σχέση, με τον δεύτερο να θεωρείται συχνά μέντορας του Νοτιοαφρικανού επιχειρηματία. Ο Έλισον υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Tesla από το 2018 έως το 2022 και επένδυσε 1 δισ. δολάρια στην εξαγορά του Twitter από τον Μασκ (πλέον X).

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Μασκ από τον Walter Isaacson, όταν ο Μασκ ζήτησε επένδυση, ο Έλισον του απάντησε: «Θα βάλω ένα δισεκατομμύριο ή ό,τι μου προτείνεις».

BREAKING: Larry Ellison of Oracle, $ORCL, is the richest person in the world, surpassing Elon Musk of Tesla, $TSLA. pic.twitter.com/Zmcc1ZTCs5 — unusual_whales (@unusual_whales) September 10, 2025

Ο Έλισον είναι επίσης υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και έχει εμφανιστεί στο πλευρό του σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, όπως στην παρουσίαση του Stargate project — μιας επένδυσης 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ. Ο Μασκ, επίσης υποστηρικτής της καμπάνιας Τραμπ για το 2024, διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με τον πρώην πρόεδρο, αν και η σχέση τους έχει επιδεινωθεί πρόσφατα.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Έλισον προέρχεται από την Oracle, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά λόγω της αυξημένης ζήτησης από εταιρείες AI για τις cloud υπηρεσίες της — ανάμεσά τους και η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, που χρειάζεται τεράστιες υπολογιστικές υποδομές.

Ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και ιδιοκτήτης της SpaceX, βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας πλουσίων το 2021, σύμφωνα με το Bloomberg, ξεπερνώντας τον Μπέζος και τον Μπερνάρ Αρνό (γαλλικά είδη πολυτελείας).

Αφού ανακατέλαβε την πρωτιά το 2024, τώρα —περίπου 300 ημέρες μετά— την παραχωρεί ξανά στον Λάρι Έλισον.

Με πληροφορίες από Guardian