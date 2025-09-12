Κίνα: Αυστριακή αντιπροσωπεία στη Σιντζιάνγκ

Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου, η κινεζική εφημερίδα Economic Daily και το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σιντζιάνγκ συνδιοργάνωσαν μια εκδήλωση στην περιοχή, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας Αυστριακών επιχειρηματιών και δημοσιογράφων.

Περισσότεροι από 20 προσκεκλημένοι από την Αυστρία επισκέφθηκαν το Ουρούμτσι, το Τσανγκτζί, το Τουρπάν και το Κασγκάρ, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Σιντζιάνγκ.

O κ. Γεώργιος Τζάνγκερ, πρόεδρος του Αυστρανοκινέζικου Επιμελητηρίου επισήμανε ότι από το ταξίδι του είδε μια αληθινή, ειρηνική και όμορφη Σιντζιάνγκ, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία για την εμβάθυνση της συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις προς όφελος και των δύο πλευρών.

Η καινοτομία της Σιντζιάνγκ

Στα χωράφια της πόλης Τσανγκτζί, οι συγκομιστικές μηχανές τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία, συγκεντρώνοντας ώριμες ντομάτες σε κάδους αποθήκευσης. Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από την εκτεταμένη μηχανοποίηση, που καλύπτει όλα τα στάδια από τη φύτευση έως τη συγκομιδή. «Το επίπεδο εκσυγχρονισμού είναι εντυπωσιακά υψηλό!» τόνισε η Αυστριακή επιχειρηματίας κα. Γκουλντία Μπαγκάβα. Στην εταιρεία Xinjiang Xinqie Food, οι τομάτες μετατρέπονταν μέσω μιας πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής σε διάφορα προϊόντα, όπως τοματοπολτός και χυμοί. Ο Αυστριακός επιχειρηματίας κ. Τζανγκ Σάογι, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων, κατέγραψε τα στοιχεία επικοινωνίας με στόχο να εισαγάγει τη «γλυκύτητα του Σιντζιάνγκ» στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στην Εθνική Ζώνη Επίδειξης Υψηλής Αγροτεχνολογίας της Τσανγκτζί (Σιντζιάνγκ), τα πρότυπα βαμβακοχώραφα δεν περιορίζονται στη μηχανοποίηση της καλλιέργειας, αλλά ενσωματώνουν έξυπνα συστήματα άρδευσης και τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση των καλλιεργητικών πόρων. «Παλαιότερα ήταν αδύνατο ένας γεωργός να διαχειριστεί χιλιάδες χωράφια. Σήμερα το καταφέραμε και μάλιστα με υψηλές αποδόσεις», δήλωσε ο νεαρός υπεύθυνος Νταναϊμπέκ Γιέρσεν.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Σιντζιάνγκ, κ. Σι Ρουγκέν, υπογράμμισε ότι η περιοχή αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των πόρων και της γεωγραφικής της θέσης για να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο σύγχρονο βιομηχανικό σύστημα. Παράλληλα, τόνισε ότι η Σιντζιάνγκ επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με την Αυστρία σε τομείς όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας, το βαμβάκι, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Η πρόοδος της Σιντζιάνγκ

Ως η μεγαλύτερη διοικητική περιοχή επαρχιακού επιπέδου στην Κίνα, η Σιντζιάνγκ αποτελεί το επίκεντρο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος». Στη Διεθνή Χερσαία Λιμενική Ζώνη της Ουρούμτσι, λειτουργούν πλέον 21 δρομολόγια εμπορευματικών αμαξοστοιχιών Κίνα–Ευρώπη (Κίνα–Κεντρική Ασία), που συνδέουν 19 χώρες και 26 πόλεις. Παράλληλα, στο Κέντρο Επίδειξης και Συναλλαγών Αφορολόγητων Εμπορευμάτων της Ουρούμτσι, παρουσιάζονται περίπου 10.000 είδη προϊόντων από περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές, προσφέροντας στους επισκέπτες την αίσθηση ενός «παγκόσμιου παζαριού». «Έμεινα έκπληκτη βλέποντας τόσα πολλά προϊόντα από όλο τον κόσμο», δήλωσε η Αυστριακή επιχειρηματίας κα. Κατερίνα Γκόφρελ. Την ίδια στιγμή, ο Κινέζος επιχειρηματίας στο κλάδο εστίασης κ. Σουν Λιγουέι επεσήμανε ότι σχεδιάζει να φέρει στην περιοχή αυστριακά προϊόντα, όπως γιαούρτι και κρασί, για έκθεση και εμπορικές συναλλαγές.

Ο κ. Λο Χαϊτιέν, γενικός διευθυντής της θυγατρικής της GAC Motor στη Σιντζιάνγκ, εξήγησε ότι η εταιρεία επέλεξε να εγκατασταθεί στην περιοχή λόγω των γεωγραφικών της πλεονεκτημάτων. Όπως ανέφερε, τα προϊόντα της έχουν ήδη εξαχθεί στην Ευρώπη και προς το παρόν η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για εξαγωγές προς την Αυστρία.

Αποδεικνύεται ότι κατά το επτάμηνο του 2025, η Σιντζιάνγκ πραγματοποίησε εμπορικές συναλλαγές με 223 χώρες και περιοχές. Η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών αυξήθηκε από τα 156,9 δισεκατομμύρια γιουάν το 2021 στα 435,1 δισεκατομμύρια γιουάν το 2024. «Οι σχέσεις της Σιντζιάνγκ με τις ευρωπαϊκές χώρες γίνονται ολοένα στενότερες», υπογράμμισε ο κ. Λιού Μπο, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Εμπορίου της Σιντζιάνγκ. Όπως επεσήμανε, η Αυστρία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα στους τομείς των αγροτικών προϊόντων και της μηχανοκατασκευής. Σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον της Σιντζιάνγκ, οι δύο πλευρές μπορούν να αναβαθμίσουν τη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία σε νέο επίπεδο.

Η ομορφιά της Σιντζιάνγκ

Τα χιονισμένα έλατα που αγκαλιάζουν τη λίμνη Τιενσί στους πρόποδες του επιβλητικού Τιενσάν, η διαχρονική ιστορία της αρχαίας πόλης Τζιαοχέ και τα ζωντανά έθιμα στην παλιά πόλη της Κασγκάρ συνθέτουν ένα μωσαϊκό εικόνων και εμπειριών. Καταλαμβάνοντας το ένα έκτο της κινεζικής επικράτειας, η Σιντζιάνγκ έχει μετατρέψει τη γεωγραφική μοναδικότητα και την ιστορική της κληρονομιά σε ανεκτίμητους πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους που μαγνητίζουν ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Κάτω από τον λαμπερό φθινοπωρινό ήλιο, τα σύννεφα και η ομίχλη αγκάλιαζαν την κορυφή Μπογκντά, ενώ η λίμνη Τιενσί άστραφτε σε σμαραγδένιο μπλε. Οι επισκέπτες σταμάτησαν για να απαθανατίσουν τη στιγμή με τις φωτογραφικές τους μηχανές. «Είναι τόσο όμορφα εδώ. Ανυπομονώ να ξανάρθω και να συνεργαστούμε περαιτέρω στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού», δήλωσε ο κ. Ουάνγκ Λέι, εκτελεστικός πρόεδρος της Ένωσης Κινέζων στην Αυστρία. Στην Κοιλάδα των Σταφυλιών του Τουρπάν, τα ζουμερά τσαμπιά και οι χαμογελαστοί πωλητές προσέφεραν στην Αυστριακή επιχειρηματία Γιούλια Σόμπισεκ μια αξέχαστη εμπειρία. «Οι άνθρωποι είναι πολύ θερμοί και φιλόξενοι. Αγόρασα πολλά τοπικά προϊόντα για την οικογένειά μου».

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025, η Σιντζιάνγκ υποδέχθηκε 180 εκατομμύρια επισκέπτες, με τις συνολικές δαπάνες να ανέρθουν σε 199,386 δισεκατομμύρια γιουάν. Εντυπωσιακή άνοδος καταγράφηκε και στον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς περίπου 1,57 εκατομμύρια αλλοδαποί ταξιδιώτες απέφεραν έσοδα ύψους 1,459 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κα. Γιου Τζιέ, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού της Σιντζιάνγκ, δήλωσε ότι η παρούσα εκδήλωση θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως οι πολιτιστικές παραστάσεις, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενσωμάτωση πολιτισμού και τουρισμού.

Ο κ. Ζάνγκερ περιέγραψε το ταξίδι του στη Σιντζιάνγκ ως «συγκλονιστικό». «Αυτή είναι μια γη γεμάτη ζωντάνια και ευκαιρίες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι δείχνουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους και κάλεσε περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν την αληθινή Σιντζιάνγκ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του κρατικού γραφείου της Εμπορικής Ένωσης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Βιέννης, κα. Ελισάβετ Χακ, τόνισε τη συμπληρωματικότητα των δύο περιοχών. Σημείωσε ότι «Ο θησαυρός της Αυστρίας είναι τα δάση και οι υδάτινοι πόροι, ενώ ο θησαυρός της Σιντζιάνγκ είναι ο ήλιος, η απέραντη γη και τα ορυκτά. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η επίσκεψη θα ανοίξει νέες σχέσεις συνεργασίας».