Γ. Λαγαρίας στο Naftemporiki TV: Το φτηνό χρήμα θα κυριαρχήσει

Στις αγορές ομολόγων και τις σχετικές αναταραχές μετά την πτώση της γαλλικής κυβέρνησης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής οικονομολόγος της Forvis Mazars Financial & Planning UK, μιλώντας στην εκπομπή InBusiness της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής με τη Μαρίδα Σμιλίδου.

«Οι αγορές ομολόγων κινούνται στο ρυθμό της Αμερικής» σημείωσε, ενώ υπενθύμισε πως «όταν η Ιαπωνία έχασε την κυβέρνησή της, είδε μια μικρή άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. Όμως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική είδαν πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων». Σημείωσε, δε, ότι τα στοιχεία που έχουμε από την Κυριακή για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ έδειξαν εξαιρετικά αδύναμη εικόνα».

«Η ιστορία παίρνει μια στροφή, όσο και να μας τρομάζει. Η Αμερική, εκ των έσω ανατινάσσεται για έναν λόγο, ο οποίος είναι λίγο αδιόρατος» πρόσθεσε. «Σημασία έχει ότι πάμε σε μια ίσως καλή φάση των αγορών. Το φτηνό χρήμα θα κυριαρχήσει. Θα έχουμε μεγαλύτερη μεταβλητότητα, αλλά σε γενικές γραμμές, θα έχουμε το πάρτι μας και θα δούμε και τις φούσκες να αναδύονται και μιλάμε για φούσκες πέραν του bitcoin», εκτίμησε.