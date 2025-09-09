Νebius: Το deal με τη Microsoft απογειώνει 49% τη μετοχή της

Σε ένα θεαματικό ράλι επιδίδεται η Nebius Group, πάροχος υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Άμστερνταμ, μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας με τη Microsoft ύψους 19,4 δισ. δολαρίων.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Νέας Υόρκης, όπου είναι εισηγμένη, η μετοχή της καταγράφει άνοδο 49%. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Nebius θα παρέχει ισχυρή υπολογιστική ισχύ – κυρίως μέσω GPUs για την εκπαίδευση μοντέλων AI – έως το 2031, με αξία 17,4 δισ. δολάρια σε αυτήν την περίοδο. Επιπλέον, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει επιπλέον χωρητικότητα.

Απόσχιση από τη Yandex

Η Nebius ιδρύθηκε το 2023, ως spin-off από τον ρωσικό κολοσσό διαδικτύου Yandex, και έχει ήδη προσελκύσει ισχυρούς επενδυτές, όπως οι Nvidia και Accel. Με τη νέα συμφωνία, τοποθετείται στο επίκεντρο του παγκόσμιου αγώνα δρόμου για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nebius είχε ήδη εκτοξευθεί κατά 60% τη Δευτέρα στη μετασυνεδριακή αγορά και σήμερα συνεχίζει την ξέφρενη πορεία.

Η συμφωνία επηρέασε θετικά και άλλες εταιρείες του κλάδου: οι μετοχές της CoreWeave, ανταγωνίστριας εταιρείας υποδομών AI, ενισχύεται κατά 6,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.