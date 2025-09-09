Η αρχαιότερη τράπεζα του κόσμου αλλάζει τον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας – Τo deal Paschi – Mediobanca

Η Monte dei Paschi, η αρχαιότερη τράπεζα του κόσμου, ολοκληρώνει μια «ανήκουστη» μέχρι πριν λίγα χρόνια εξαγορά 16 δισ. ευρώ της Mediobanca, βάζοντας τέλος στην ανεξαρτησία της ιστορικής επενδυτικής τράπεζας και δημιουργώντας τον τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας.

Η Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) εξασφάλισε πλειοψηφικό πακέτο στη Mediobanca SpA, ολοκληρώνοντας μια εξαγορά σχεδόν 16 δισ. ευρώ (18,8 δισ. δολάρια) που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ιταλικό τραπεζικό χάρτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι επενδυτές της Mediobanca αποδέχθηκαν την πρόταση σε ποσοστό 62,3%, δίνοντας στη MPS την πλειοψηφία και δημιουργώντας την προοπτική για τον τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας βάσει ενεργητικού, πίσω από τις Intesa Sanpaolo και UniCredit.

Στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι

Η συμφωνία αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, που εδώ και καιρό επιθυμούσε τη δημιουργία ενός νέου «εθνικού πρωταθλητή» στον τραπεζικό κλάδο, ικανού να ανταγωνιστεί τους δύο μεγάλους ομίλους.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο εδώ και πολλά χρόνια, ακολουθώντας έναν κύκλο μικρότερων συγχωνεύσεων.

Η εξαγορά σηματοδοτεί εντυπωσιακή επιστροφή για τη Monte Paschi, που ιδρύθηκε το 1472 και θεωρείται η παλαιότερη τράπεζα σε λειτουργία παγκοσμίως. Μετά από μια καταστροφική εξαγορά λίγο πριν από την κρίση του 2008, η MPS οδηγήθηκε σε εθνικοποίηση το 2017 και χρειάστηκε κεφαλαιακές ενέσεις άνω των 21 δισ. ευρώ από επενδυτές και το ιταλικό κράτος.

Από το 2022, υπό την ηγεσία του CEO Λουίτζι Λοβάγλιο, η τράπεζα έχει ενισχύσει την κερδοφορία της με τη βοήθεια των υψηλών επιτοκίων και μιας βαθιάς αναδιάρθρωσης, με αποτέλεσμα την άνοδο της μετοχής και τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου.

Οι όροι της εξαγοράς

Η νέα προσφορά της Monte Paschi αποτίμησε τη Mediobanca στα 19,56 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή σε κεφαλαιοποίηση περίπου 16 δισ. ευρώ, έναντι τιμής αγοράς 19,48 ευρώ. Η περίοδος αποδοχής ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, αλλά θα επαναληφθεί από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου, δίνοντας περιθώριο για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της MPS.

Η τράπεζα της Σιένα υπολογίζει ότι η πλήρης ενσωμάτωση της Mediobanca θα επιτρέψει την ταχύτερη αξιοποίηση 2,9 δισ. ευρώ σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και θα ενισχύσει τις δραστηριότητές της σε private banking, επενδυτική τραπεζική, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες.

Αλλαγή σκυτάλης στη Mediobanca

Η συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος της Mediobanca ως ανεξάρτητης επενδυτικής τράπεζας στην Ιταλία. Ο CEO Αλμπέρτο Νάγκελ, που ηγείται της τράπεζας από το 2008, αναμένεται να παραιτηθεί μαζί με το Δ.Σ., αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Αντίδραση αγορών

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την είδηση: η μετοχή της Mediobanca ενισχύεται έως και 3,9%, ενώ της Monte Paschi καταγράφει άνοδο έως 4,1% την Τρίτη.