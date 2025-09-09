Γεννιέται μεταλλευτικός γίγαντας 53 δισ.: Anglo American και Teck ενώνουν δυνάμεις στον χαλκό

Η Anglo American ανακοίνωσε συμφωνία συγχώνευσης με την καναδική Teck Resources, δημιουργώντας έναν νέο παγκόσμιο κολοσσό χαλκού αξίας 53 δισ. δολαρίων (39 δισ. λιρών).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον κλάδο των μεταλλευμάτων εδώ και χρόνια, που αναμένεται να τοποθετήσει τη νέα εταιρεία ανάμεσα στους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού παγκοσμίως.

Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται Anglo Teck, θα έχει την παγκόσμια έδρα της στο Βανκούβερ, ενώ θα διατηρήσει σημαντική παρουσία σε Λονδίνο και Γιοχάνεσμπουργκ. Οι μετοχές της θα είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Λονδίνου, Τορόντο, Νέας Υόρκης και Γιοχάνεσμπουργκ.

Δομή συμφωνίας

Βάσει των όρων, οι μέτοχοι της Anglo American θα κατέχουν 62,4% του νέου σχήματος, ενώ οι μέτοχοι της Teck το υπόλοιπο 37,6%. Πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Anglo θα διανείμει στους μετόχους της ειδικό μέρισμα 4,5 δισ. δολαρίων (4,19 δολάρια ανά μετοχή).

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται μέσα σε 12 έως 18 μήνες, εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο CEO της Anglo, Ντάνκαν Γουάνμπλαντ, δήλωσε ότι η συγχώνευση δημιουργεί «έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στα κρίσιμα ορυκτά, με την εστίαση, την ευελιξία και τις δυνατότητες που χαρακτηρίζουν εδώ και καιρό και τις δύο εταιρείες».

Ο CEO της Teck, Τζόναθαν Πράις, θα αναλάβει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Η ηγετική ομάδα θα εδρεύει στον Καναδά.

Εξοικονομήσεις και ανησυχίες για θέσεις εργασίας

Η Anglo Teck αναμένει εξοικονόμηση κόστους 800 εκατ. δολαρίων ετησίως μέσα σε τέσσερα χρόνια. Περίπου 60 εκατ. από αυτά θα προέλθουν από «απλοποίηση και συγχώνευση» των διοικητικών δομών, ενώ άλλα 150 εκατ. από επικαλυπτόμενες λειτουργίες, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για πιθανές περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Anglo American έχει προχωρήσει ήδη σε ριζική αναδιάρθρωση, με πώληση δραστηριοτήτων σε πλατίνα και διερεύνηση πώλησης της ιστορικής De Beers στα διαμάντια. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική εστίασης σε χαλκό και σιδηρομετάλλευμα, κρίσιμες πρώτες ύλες για την πράσινη μετάβαση και την παγκόσμια βιομηχανία.

Αντίδραση αγορών

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά: οι μετοχές της Anglo American σημείωσαν άνοδο 5,8% στο Λονδίνο, ενώ οι μετοχές της Teck στη Φρανκφούρτη εκτινάχθηκαν σχεδόν 22%.