Goldman Sachs: Σε «αναμμένα κάρβουνα» η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης – Απαιτούνται επενδύσεις έως και 3 τρισ. ευρώ

Μετά από μια 15ετή μείωση, η ζήτηση ενέργειας στην Ευρώπη ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις, θέτοντας έτσι νέους κινδύνους στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, προειδοποιεί η Goldman Sachs.

Η αμερικάνικη τράπεζα προβλέπει σε έκθεσή της ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα αυξάνεται κατά 1,5% έως 2% ετησίως από το 2026. Αυτή η πορεία θα φέρει τα περιθώρια εφεδρείας (η διαφορά μεταξύ της διαθέσιμης χωρητικότητας και της αιχμής ζήτησης που υποδεικνύει πόσο κορυφώνεται η ζήτηση ενέργειας) κοντά στο μηδέν έως το 2029.

Η επικίνδυνη ζώνη για διακοπές ρεύματος κυμαίνεται σε ένα περιθώριο εφεδρείας κάτω από 10%-15%, κατά την Goldman Sachs.

Για να αποφύγει τις διακοπές ρεύματος, η Ευρώπη πιθανώς θα χρειαστεί επενδύσεις έως και 3 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία, ποσό δηλαδή περίπου διπλάσιο από αυτό που δαπανήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια για την κατασκευή εφεδρικών γεννητριών και εκσυγχρονισμένων δικτύων.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «χρυσή εποχή» για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που είναι σε θέση να επωφεληθούν από την άνθηση της ηλεκτροδότησης. Εταιρείες όπως η Enel, η RWE, η SSE και η Iberdrola θα μπορούσαν να δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά 9% ετησίως στο βασικό σενάριο και έως και 11% εάν η αύξηση της ζήτησης αποδειχθεί μεγαλύτερη.

Για να αποφευχθούν τυχόν ελλείψεις ενέργειας, οι επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο και συστήματα μπαταριών θα πρέπει να ανέλθουν σε 500 δισ. ευρώ έως το 2030, σύμφωνα με την τράπεζα. Η δυναμικότητα παραγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 9% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι δαπάνες για το δίκτυο θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που απαιτούνται, φτάνοντας συνολικά τα 1,4 τρισ. ευρώ από τώρα έως το τέλος της δεκαετίας. Η μη πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων, ενώ παράλληλα θα βασιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε πηγές ανανεώσιμης ενέργειας που δεν έχουν σταθερή παραγωγή, θα αύξανε τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος, όπως είδαμε προσφάτως στην Ισπανία, καταλήγει η αμερικανική τράπεζα.