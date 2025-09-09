Tεχνητή νοημοσύνη: Θα φέρει τεράστια ανεργία και αύξηση των κερδών για τους πλούσιους, προειδοποιεί ο «νονός» της AI

Ο Τζέφρι Χίντον, γνωστός και ως ο «νονός» της Τεχνητής Νοημοσύνης, είχε ήδη δείξει ότι ανησυχεί για την επέλαση και τον αντίκτυπό της στην ανθρωπότητα όταν παραιτήθηκε από την θέση του στην Google δηλώνοντας φοβισμένος πλέον από την εξέλιξη της τεχνολογίας που αναπτύσσει εδώ και δεκαετίας.

Στην τελευταία του παρέβαση προειδοποίησε για τις κοινωνικές επιπτώσεις της προόδου της τεχνολογίας, εκτιμώντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εκτοπίσει μάζες εργαζομένων και θα κάνει τους πλούσιους ακόμη πλουσιότερους.

«Αυτό που στην πραγματικότητα θα συμβεί είναι ότι οι πλούσιοι θα χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους», δήλωσε ο Χίντον στους Financial Times την περασμένη Παρασκευή. «Θα δημιουργήσει τεράστια ανεργία και μια τεράστια αύξηση των κερδών. Θα κάνει μερικούς ανθρώπους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους».

Ο Χίντον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Νόμπελ για την πρωτοποριακή του εργασία στα νευρωνικά δίκτυα και απασχολήθηκε για μια δεκαετία στην Google, εξήγησε πάντως ότι οι συνέπειες αυτές δεν είναι αποτέλεσμα τόσο της ίδιας της τεχνολογίας όσο του συστήματος μέσα στο οποίο λειτουργεί. «Δεν φταίει η Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε, αποδίδοντας την ευθύνη στο «καπιταλιστικό σύστημα».