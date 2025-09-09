Ρούπερτ Μέρντοχ: Συμφωνία 3,3 δισ. δολαρίων για την διαδοχή – Στο «τιμόνι» ο γιος του Λάχλαν

Η δικαστική διαμάχη για τη διαδοχή του μιντιακού ομίλου- που περιλαμβάνει το Fox News και την Wall Street Journal- του Ρούπερτ Μέρντοχ έληξε με την επίτευξη συμφωνίας που αφήνει στον γιο του, Λάχλαν, τον έλεγχο.

Διασφαλίζεται έτσι ότι το Fox News θα διατηρήσει τη συντηρητική του προσέγγιση και ο γιος που ο ίδιος προτιμούσε θα παραμείνει επικεφαλής της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης, σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Λάχλαν Μέρντοχ εξασφάλισε την ηγεσία για τις επόμενες δεκαετίες, με το τίμημα της εξαγοράς των μεριδίων των τριών μεγαλύτερων αδελφών του, έναντι 1,1 δισ. δολαρίων ο καθένας.

Η συμφωνία, που αποτιμάται συνολικά σε 3,3 δισ. δολάρια, έρχεται μήνες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Ρούπερτ και του Λάχλαν να τροποποιήσουν μονομερώς το οικογενειακό trust, προκειμένου να αποκλείσουν τα υπόλοιπα αδέλφια. Η απόπειρα είχε μπλοκαριστεί στο δικαστήριο της Νεβάδα, όμως οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτό όμως που επιλύει ο νέος διακανονισμός, που ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, είναι το βραχυπρόθεσμο μέλλον της αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός, τα τρία αδέρφια Μέρντοκ (Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς) δεν θα έχουν πλέον κανένα λόγο για το τι συμβαίνει στην Fox Corp. ή την News Corp., τις δύο εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ρούπερτ Μέρντοκ.

Ο διακανονισμός διασφαλίζει επίσης ότι ο Λάχλαν Μέρντοκ θα ελέγχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας μέσω ενός καταπιστεύματος που δεν θα λήξει πριν από το 2050.

Έτσι ο Λάχλαν Μέρντοχ θα ελέγχει πλέον επίσημα- και μάλλον για δεκαετίες- την αυτοκρατορία που έχτισε ο πατέρας του.

Πάντως, όπως σημειώνει το Business Insider, ο διακανονισμός σημαίνει μόνο ότι όταν ο Ρούπερτ Μέρντοχ πεθάνει, θα υπάρχουν λιγότερα παιδιά του που θα διεκδικήσουν την περιουσία του. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ανοιχτά.