Κίνα: «Βουτιά» 33% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ τον Αύγουστο

«Βουτιά» έκαναν οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ συνολικά οι κινεζικές εξαγωγές εμφάνισαν την ασθενέστερη αύξηση των τελευταίων έξι μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 33% τον Αύγουστο ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 16% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο.

Οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 4,4%, σημειώνοντας τη μικρότερη αύξησή τους από τον Φεβρουάριο. Το ποσοστό ήταν επίσης χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, για αύξηση 5%.

Η αύξηση των εξαγωγών επιβραδύνθηκε σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, εν μέρει γιατί συγκρίνονται με μία περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων του Reuters για αύξηση 3%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά την επιστροφή τους σε ανοδική τροχιά τον Ιούνιο, αν και εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες λόγω,μεταξύ άλλων, της επίμονης πτώσης των ακινήτων και της αυξανόμενης ανασφάλειας στην αγορά εργασίας.

Η Κίνα βασίζεται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικές αγορές, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, καθώς η εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στις αποστολές με προορισμό τις ΗΠΑ.

Οι αποστολές της Κίνας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και την Αφρική αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 10,4%, 22,5% και σχεδόν 26%, αντίστοιχα.

Φέτος, το διάστημα μέχρι τον Αύγουστο, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 15,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11%. Κατά την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές της Κίνας προς την ΕΕ, τον ASEAN, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική αυξήθηκαν κατά 7,7%, 14,6%, 24,6% και σχεδόν 6% αντίστοιχα.

Παρ’ όλα αυτά, καμία χώρα δεν έχει πλησιάσει τις ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας σε επίπεδο χώρας, απορροφώντας κινεζικά αγαθά αξίας 283 δισ. δολαρίων από τις αρχές του έτους μέχρι τον Αύγουστο. Οι συνολικές εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν σε 541 δισ. δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

Η εμπορική εκεχειρία

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς 200% στα κινεζικά προϊόντα εάν το Πεκίνο δεν τηρήσει την υπόσχεσή του για αύξηση των εξαγωγών μαγνητών σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ. Οι εξαγωγές σπάνιων γαιών της Κίνας τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 22,6% σε 5.791,8 μετρικούς τόνους.

Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν στις 11 Αυγούστου να παρατείνουν την εμπορική τους εκεχειρία κατά 90 ακόμη ημέρες, «παγώνοντας» τους δασμούς των ΗΠΑ στο περίπου 55% για τις κινεζικές εισαγωγές και τους κινεζικούς δασμούς στο 30% στα αμερικανικά προϊόντα, σύμφωνα με το Peterson Institute for International Economist. Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν φαίνεται να σημειώνουν ιδιαίτερη πρόοδο.

Οι Κινέζοι εξαγωγείς βασίζονται στην δρομολόγηση αποστολών σε τρίτες χώρες για να παρακάμψουν τους δασμούς των ΗΠΑ, μια τακτική που αντιμετωπίζει τη δοκιμασία της αυστηροποίησης του ελέγχου των ΗΠΑ σχετικά με τις λεγόμενες μεταφορτώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις κινεζικές εξαγωγές τους επόμενους μήνες.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Ιούλιο δασμό 40% σε εμπορεύματα που εισέρχονται μέσω μεταφόρτωσης.