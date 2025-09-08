EKT και Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας «κλειδώνουν» τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων για ακόμα 3 χρόνια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας «κλείδωσαν» τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ-ρενμίνμπι για άλλα τρία χρόνια.

Η συμφωνία λειτουργεί ως μηχανισμός στήριξης ρευστότητας για την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων κινεζικού ρενμίνμπι στις τράπεζες της ευρωζώνης.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBC) αποφάσισαν να παρατείνουν τη διμερή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ-ρενμίνμπι για άλλα τρία χρόνια, έως τις 8 Οκτωβρίου 2028 με τους όρους της συμφωνίας να παραμένουν αμετάβλητοι.

Η ΕΚΤ και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας συνήψαν την πρώτη τριετή διμερή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων (swap arrangements) στις 8 Οκτωβρίου 2013, με μέγιστο όριο 350 δισ. CNY και 45 δισ. EUR. Η συμφωνία παρατάθηκε στη συνέχεια το 2016, το 2019 και το 2022, κάθε φορά για ακόμα τρία χρόνια.

Από τη σκοπιά του Ευρωσυστήματος, η συμφωνία λειτουργεί ως μηχανισμός στήριξης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αιφνίδιων και προσωρινών ελλείψεων ρευστότητας σε CNY για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ως αποτέλεσμα διαταραχών στην αγορά του ρενμίνμπι.

Οι συμφωνίες παροχής ρευστότητας συμβάλλουν στη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με την εν λόγω συμφωνία να είναι συνεπής με τους μεγάλους όγκους διμερών εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων μεταξύ της ζώνης του ευρώ και της Κίνας.