Τραμπ: Αυτοί είναι οι 3 φιναλίστ για την προεδρία της Fed

Στα φαβορί για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελς στη Federal Rereserve έχει καταλήξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι τρεις επικρατέστεροι για τη θέση είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, ο Κρίστοφερ Γουόλερ, νυν στέλεχος της Fed, και ο Κέβιν Γουόρς, πρώην στέλεχος της κεντρικής τράπεζας.

«Μπορείτε να πείτε ότι αυτοί είναι οι τρεις κορυφαίοι υποψήφιοι», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έχει μια εικόνα για το ποιον θα ήθελε να επιλέξει, αλλά παραμένει δεσμευμένος σε μια διαδικασία συνεντεύξεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος θεωρείτο πιθανός υποψήφιος πριν αποσύρει το ενδιαφέρον του, έχει αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας επιλογής. Ο ίδιος επανέλαβε την Παρασκευή ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι το μόνο άτομο στον πλανήτη που δεν θέλει τη δουλειά».

Το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, παραμένει ασαφές. Ο Μπέσεντ είπε στη Wall Street Journal νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι θα ξεκινήσει τις συνεντεύξεις την Παρασκευή. Την Τετάρτη, ο Γουόλερ δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη προγραμματιστεί συνάντηση, ενώ ο Χάσετ είχε αναφέρει από τις 25 Αυγούστου ότι η απόφαση του Τραμπ απέχει «μερικούς μήνες».

Πίεση για μείωση επιτοκίων

Η διαδικασία επιλογής εξελίσσεται ενώ οι αξιωματούχοι της Fed κινούνται πιο κοντά σε μείωση των επιτοκίων, αφού τα διατήρησαν αμετάβλητα από τον Δεκέμβριο. Ο Πάουελ είχε ήδη προειδοποιήσει στα τέλη Αυγούστου ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας γίνονται πιο σημαντικοί από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Την Παρασκευή, μια ακόμη αδύναμη έκθεση για την απασχόληση οδήγησε τους επενδυτές να θεωρήσουν πλέον ως δεδομένη τη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη επικρίνει τον Πάουελ για την απόφασή του να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, κατηγορώντας τη Fed για το απογοητευτικό αποτέλεσμα της απασχόλησης τον Αύγουστο. Έχει μάλιστα ζητήσει δημοσίως την παραίτησή του και ξεκαθαρίσει ότι δεν θα τον επαναπροτείνει όταν λήξει η θητεία του.