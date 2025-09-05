Βραζιλία: Ο Λούλα ανακοίνωσε πακέτο ελάφρυνσης χρέους 2,2 δισεκ. δολαρίων για τους αγρότες

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε την Παρασκευή ένα πακέτο επαναδιαπραγμάτευσης χρέους ύψους 12 δισεκατομμυρίων ρεάλ (2,21 δισεκατομμύρια δολάρια) που αποσκοπεί στην υποστήριξη έως και 100.000 γεωργικών παραγωγών, κυρίως μικρών και μεσαίων αγροτών που επλήγησαν από τα πρόσφατα κλιματικά γεγονότα.

Το μέτρο λαμβάνεται καθώς η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Βραζιλίας, η Banco do Brasil, αντιμετωπίζει επίπεδα ρεκόρ αθέτησης πληρωμών στο αγροτοβιομηχανικό της χαρτοφυλάκιο, απειλώντας τη σταθερότητα του κρίσιμου γεωργικού τομέα της χώρας.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Λούλα εγγυάται 12 δισεκατομμύρια ρεάλ σε συνολική χρηματοδότηση ανακούφισης σε έως και 100.000 παραγωγούς που είναι επιλέξιμοι για στήριξη.

Η Banco do Brasil έχει αυτή τη στιγμή 20.000 πελάτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ταρσιάνα Μεντέιρος τον περασμένο μήνα.

«Σήμερα υπέγραψα μια εκτελεστική εντολή που εγγυάται την επαναδιαπραγμάτευση των αγροτικών χρεών υπό ειδικούς όρους», δήλωσε ο Λούλα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για όσους εργάζονται στη γη, περισσότερα τρόφιμα στα βραζιλιάνικα τραπέζια και μια ισχυρότερη χώρα ενόψει της κλιματικής αλλαγής».

Αυξανόμενες προκλήσεις για τους αγρότες

Οι Βραζιλιάνοι αγρότες έχουν αντιμετωπίσει αυξανόμενες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών καιρικών φαινομένων, υψηλών επιτοκίων και αυξημένου κόστους εισροών. Ο γεωργικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Βραζιλίας ως κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής σιτηρών, καφέ, κρέατος, βαμβακιού και ζάχαρης.

Το πακέτο ανακούφισης στοχεύει στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και στην υποστήριξη των αγροτών που αγωνίζονται με προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα.

Πηγή: Reuters