Ο Λευκός Οίκος αναμένει ότι η Fed θα εξετάσει μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση

Ο Λευκός Οίκος αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα εξετάσει τουλάχιστον μια πιθανή μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίασή της αργότερα αυτόν τον μήνα, αφού τα στοιχεία για την απασχόληση του περασμένου μήνα έδειξαν μια «απογοητευτική» αγορά εργασίας, δήλωσε την Παρασκευή ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η κύρια προσδοκία της αγοράς είναι οι 25 μονάδες βάσης. Αλλά θα υπέθετα ότι θα υπήρχε μια προσδοκία, μια συζήτηση για μια υψηλότερη μείωση, αλλά δεν θα περίμενα να συμβεί», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αφού η έκθεση της Παρασκευής έδειξε ασθενέστερη αύξηση της απασχόλησης τον Αύγουστο, καθώς το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%.

Συνεχείς πιέσεις Τραμπ προς τη FED

Ο Τραμπ εδώ και μήνες πιέζει την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα βασικά της επιτόκια, λέγοντας ότι οι περικοπές είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν στην ενίσχυση των οικονομικών πολιτικών του και να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη, ακόμη και καθώς ορισμένοι επικριτές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με απειλές για την ανεξαρτησία της Fed.

«Ο Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ θα έπρεπε να είχε μειώσει τα επιτόκια πολύ καιρό πριν. Ως συνήθως, είναι ‘Πολύ Αργά!’», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ακολουθεί τα στοιχεία για την απασχόληση.

Τα ζοφερά στοιχεία για την απασχόληση της Παρασκευής έχουν σημάνει κάποιο συναγερμό και θεωρείται πιθανό να ωθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed να επιδιώξουν να στηρίξουν την εύθραυστη αγορά εργασίας με μείωση του επιτοκίου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης κατά τη συνάντησή τους στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

«Είναι ένας λίγο απογοητευτικός αριθμός για την απασχόληση, αλλά αναμένω ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω», δήλωσε ο Χάσετ στο CNBC σε ξεχωριστή συνέντευξη.

«Ο τομέας της στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί απογοήτευση. Είναι κάτι που μελετάμε στενά στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters