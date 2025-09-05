Ρωσία: Προειδοποίηση για ύφεση από τον CEO της Sberbank – Διαφωνεί ο Πούτιν ότι η οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι διαφωνεί με την εκτίμηση κορυφαίου τραπεζίτη της Ρωσίας, ο οποίος προειδοποίησε ότι η οικονομία της χώρας δείχνει σημάδια στασιμότητας.

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ, ο Γκέρμαν Γκρεφ, επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας Sberbank, προειδοποίησε ότι η οικονομία της χώρας μοιάζει να έχει διολισθήσει σε «τεχνική στασιμότητα» στο δεύτερο τρίμηνο και «ο Ιούλιος και ο Αύγουστος δείχνουν αρκετά σαφή συμπτώματα ότι πλησιάζουμε σε μηδενική ανάπτυξη».

Ερωτηθείς ο Πούτιν στο ίδιο φόρουμ εάν συμφωνεί, απάντησε λακωνικά αλλά ξεκάθαρα: «Όχι».

Ο Γκρεφ τόνισε ότι η ρωσική κεντρική τράπεζα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, για να αποφευχθεί να προκληθεί περαιτέρω ζημιά από το υψηλό κόστος δανεισμού, αλλά ο Πούτιν υποστήριξε ότι τα επιτόκια πρέπει να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

«Ορισμένα μέλη της κυβέρνησης έχουν την ίδια άποψη», δήλωσε ο Πούτιν. Ωστόσο, «πρέπει να διασφαλίσουμε μια ομαλή και ήρεμη προσγείωση της οικονομίας» για να επιβραδύνουμε την αύξηση των τιμών και να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στον στόχο του 4%, πρόσθεσε.

Αν και αναγνώρισε ότι ο ρυθμός της οικονομίας έχει επιβραδυνθεί, «το ξέρω, σε ορισμένους κλάδους η κατάσταση δεν είναι εύκολη», όπως είπε, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «τίποτα καλό δεν θα προκύψει εάν αφήσουμε τον πληθωρισμό να κατακλύσει την οικονομία».

Ο Πούτιν στάθηκε έτσι στο πλευρό της επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα, η οποία έχει δεχθεί επικρίσεις από αξιωματούχους και επιχειρήσεις για την αύξηση του επιτοκίου στο επίπεδο-ρεκόρ του 21% τον περασμένο Οκτώβριο, με στόχο τον περιορισμό του επιταχυνόμενου πληθωρισμού.

Τελικά η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο κατά συνολικά 300 μονάδες βάσης στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της, ωστόσο, τα σχόλια του Γκρεφ είναι ενδεικτικά των διαφωνιών στη Ρωσία σχετικά με τη νομισματική πολιτική, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προετοιμάζονται για την επόμενη συνεδρίασή τους για τον καθορισμό των επιτοκίων στις 12 Σεπτεμβρίου, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από το διπλάσιο του στόχου.

Η οικονομία της Ρωσίας έχει πληγεί από τις δυτικές κυρώσεις, που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, και πλέον βασίζεται σε έναν μικρό αριθμό εμπορικών εταίρων. Η ανάπτυξη της οικονομίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, με το ρωσικό ΑΕΠ να αυξάνεται μόλις κατά 1,1% τους πρώτους επτά μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,1% πέρυσι και το 2023.

Ως αποτέλεσμα, ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ προειδοποίησε ότι η Ρωσία βρίσκεται «στα πρόθυρα της ύφεσης», ενώ καθόταν δίπλα στη Ναμπιουλίνα στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης τον Ιούνιο. Ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ δήλωσε επίσης ότι η οικονομία βρίσκεται «σε καταιγίδα». Την επόμενη μέρα, ο Πούτιν ανέφερε ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία η ύφεση.

