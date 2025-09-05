Ο Τραμπ έστρωσε τραπέζι σε Ζάκερμπεργκ, Γκέιτς και άλλους ισχυρούς της τεχνολογίας – Και εκείνοι, με «υψηλό IQ», δεν μπορούσαν να σταματήσουν να τον παινεύουν (βίντεο)

Οι πανίσχυροι CEOs των τεχνολογικών κολοσσών συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο και θύμισαν…συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ: Ένας – ένας στη σειρά πήραν τον λόγο για να εξηγήσουν πόσο «υπέροχος» είναι ο πρόεδρος και πόσο του χρωστούν τις επενδύσεις τους.

Στο επίκεντρο των επαίνων και των ευχαριστιών βρέθηκε η πολιτική του Τραμπ στις επενδύσεις στην τεχνολογία τσιπ και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μεγάλες επενδύσεις, ακόμη μεγαλύτερα «ευχαριστώ»

Ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον Τραμπ για το «κλίμα και την κατεύθυνση» που δίνει.

Apple CEO Tim Cook: "I want to thank you for setting the tone such that we could make a major investment in America"

Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τόνισε: «Σας ευχαριστώ που είστε τόσο φιλο-επιχειρηματικός και φιλο-καινοτόμος πρόεδρος. Είναι μια πολύ αναζωογονητική αλλαγή».

OpenAI CEO Sam Altman to President Trump at White House event with top tech leaders: "Thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change."

Έπαινοι για τον Τραμπ και από τον Σάτια Ναντέλα της Microsoft.

Microsoft CEO Satya Nadella praises Trump for boosting global trust in US tech: "Everything that you're doing to set in place the platform where the world can not only use our technology, but trust it more than any other alternative — is perhaps the most important…"

Ο Μπιλ Γκέιτς από την πλευρά του υπογράμμισε ότι έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το πώς θα οδηγήσουν την καινοτομία «στο επόμενο επίπεδο», κυρίως με στόχο την καταπολέμηση ασθενειών.

Trump hosts a luncheon for tech billionaires where Microsoft co-founder Bill Gates shared key insights and points on technology and innovation.

«Υψηλό IQ» και… ηλεκτρικό ρεύμα

Το δείπνο είχε σχεδιαστεί για τον ανακαινισμένο Κήπο των Ρόδων, αλλά η βροχή το μετέφερε στην αίθουσα δεξιώσεων. Ο Τραμπ τοποθέτησε τον εαυτό του στο κέντρο των συζητήσεων, με τη φράση: «Οι πιο λαμπροί άνθρωποι βρίσκονται γύρω από αυτό το τραπέζι. Eίναι σίγουρα μία ομάδα ατόμων με υψηλό IQ».

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες: η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας για τα γιγαντιαία data centers της τεχνητής νοημοσύνης. «Κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβασή σας στην ηλεκτρική ισχύ και τις άδειες», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος.

President Trump hosts leading tech CEOs at the White House: "They're leading a revolution in business and in genius… The most brilliant people are gathered around this table. This is definitely a High IQ group."

Επικοινωνιακά στιγμιότυπα

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, καθισμένος δίπλα στον Τραμπ, αιφνιδιάστηκε από ερώτηση για τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου στη Βρετανία και απάντησε ότι «δεν πρόσεχε». Ο Τραμπ του είπε αστειευόμενος: «Αυτή είναι η αρχή της πολιτικής σου καριέρας». «Όχι βέβαια», αποκρίθηκε γελώντας ο Ζάκερμπεργκ.

President Trump: "This is the beginning of your political career." Mark Zuckerberg: "No it's not." President Trump jokes with Facebook founder and Meta CEO Mark Zuckerberg after a reporter asks the two about free speech concerns during a White House event with tech leaders.

Στον Σούνταρ Πιτσάι, ο πρόεδρος θύμισε την απόφαση δικαστή που έκρινε ότι η Google δεν θα αντιμετωπίσει βαριές αντιμονοπωλιακές κυρώσεις: «Είχες μια πολύ καλή μέρα χθες». Ο Πιτσάι απάντησε λακωνικά: «Χαίρομαι που τελείωσε».

Οι απόντες

Απών ήταν ο Έλον Μασκ, που είχε συγκρουστεί με τον Τραμπ τον Μάιο προτού ακολουθήσει μια φάση ηρεμίας. Δεν παρέστη ούτε ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο οποίος προτιμά κατ’ ιδίαν συναντήσεις για να εξασφαλίζει ουσιαστικές συζητήσεις.

Το μήνυμα πάντως ήταν σαφές: η Silicon Valley, παρά τις διαφωνίες, θέλει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με τον Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του δεν χάνει ευκαιρία να εμφανίζεται ως «πρόεδρος της καινοτομίας».