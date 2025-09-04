ΗΠΑ: Αυξάνονται οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, διστακτικότητα στις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι προσλήψεις από ιδιώτες εργοδότες επιβραδύνθηκαν τον Αύγουστο, προσφέροντας περαιτέρω ενδείξεις ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας χειροτέρευαν.

Οι εκθέσεις δημοσιεύθηκαν μια ημέρα αφότου κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι υπήρχαν περισσότεροι άνεργοι από ό,τι διαθέσιμες θέσεις τον Ιούλιο για πρώτη φορά από την πανδημία COVID-19. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει μετατοπιστεί σε στασιμότητα, με τους οικονομολόγους να κατηγορούν τους σαρωτικούς δασμούς εισαγωγών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την καταστολή της μετανάστευσης που εμποδίζει τις προσλήψεις σε εργοτάξια και εστιατόρια.

Η χαλαρή αγορά εργασίας πιθανότατα θέτει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων αργότερα αυτόν τον μήνα, αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την έκθεση απασχόλησης του Αυγούστου που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή και τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε την ύφεση να αυξάνεται στην αγορά εργασίας καθώς η αβεβαιότητα για την δασμολογική πολιτική παραμένει, οι αλλαγές στη μετανάστευση τίθενται σε ισχύ και η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνεται», δήλωσε ο Έρικ Τιλ, επικεφαλής επενδύσεων στην Comerica Wealth Management. «Το θετικό είναι ότι όσο πιο αδύναμα είναι τα δεδομένα για την απασχόληση, τόσο μεγαλύτερη κάλυψη υπάρχει για τις ενισχυτικές μειώσεις των επιτοκίων που βρίσκονται στον ορίζοντα».

Αιτήσεις για επιδόματα

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 8.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 237.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 230.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Ωστόσο, οι απολύσεις παραμένουν σχετικά χαμηλές, καθώς οι επιχειρήσεις γενικά συσσωρεύουν εργαζόμενους λόγω δυσκολιών στην εύρεση εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σταθεροποιώντας την αγορά εργασίας. Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, που προκύπτει από την προστατευτική εμπορική πολιτική, ωστόσο, έχει αφήσει τις επιχειρήσεις απρόθυμες να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων.

Αυτή η διστακτικότητα στις προσλήψεις σημαίνει ότι οι άνθρωποι που απολύονται δυσκολεύονται να βρουν νέες ευκαιρίες. Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα μετά από μια αρχική εβδομάδα βοήθειας μειώθηκε κατά 4.000 σε 1,940 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με την έκθεση αιτήσεων.

Η έκθεση “Beige Book” της Fed την Τετάρτη σημείωσε ότι “οι επιχειρήσεις δίσταζαν να προσλάβουν εργαζόμενους λόγω της ασθενέστερης ζήτησης ή της αβεβαιότητας”. Ο χαλαρότερος τόνος στην αγορά εργασίας ενισχύθηκε την Πέμπτη με τη δημοσίευση της Εθνικής Έκθεσης Απασχόλησης του ADP, η οποία έδειξε ότι η ιδιωτική απασχόληση αυξήθηκε κατά 54.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από αύξηση 106.000 τον Ιούλιο.

Η απαισιόδοξη αξιολόγηση της αγοράς εργασίας ήταν επίσης εμφανής στην έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού, η οποία έδειξε ένα μέτρο συρρίκνωσης της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο.

Νέες θέσεις εργασίας

Ως αποτέλεσμα, οι οικονομολόγοι προετοιμάζονται για έναν ακόμη μήνα χλιαρής αύξησης των θέσεων εργασίας, όταν το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας δημοσιεύσει την έκθεση απασχόλησης που παρακολουθεί στενά την Παρασκευή. Μια έρευνα του Reuters σε οικονομολόγους εκτίμησε ότι οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 75.000 τον περασμένο μήνα, μετά από αύξηση 73.000 τον Ιούλιο.

Η αύξηση της απασχόλησης ανήλθε κατά μέσο όρο σε 35.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα κατά τη διάρκεια του τριμήνου έως τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 123.000 κατά την ίδια περίοδο το 2024, ανέφερε η κυβέρνηση τον Αύγουστο. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να ανέλθει στο 4,3% από 4,2% τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον περασμένο μήνα σημείωσε μια πιθανή μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στις 16-17 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας, αλλά πρόσθεσε επίσης ότι ο πληθωρισμός παραμένει απειλή. Η Fed έχει διατηρήσει το βασικό επιτόκιο μιας ημέρας στο εύρος 4,25%-4,50% από τον Δεκέμβριο.

Οι μετοχές στη Wall Street διαπραγματεύονταν υψηλότερα. Το δολάριο αυξήθηκε έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν.

Το εμπορικό έλλειμμα διευρύνεται

Οι δασμοί συνέχισαν να επηρεάζουν τα εμπορικά δεδομένα. Μια ξεχωριστή έκθεση από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου έδειξε ότι το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 32,5% στα 78,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο εν μέσω ρεκόρ εισροών κεφαλαίων και άλλων αγαθών.

Οι δασμοί έχουν προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις εισαγωγές και τελικά στο εμπορικό έλλειμμα, διαστρεβλώνοντας τη συνολική οικονομική εικόνα. Ένα εφετείο των ΗΠΑ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ, οι οποίοι έχουν αυξήσει τον μέσο δασμολογικό συντελεστή της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1934, ήταν παράνομοι, δημιουργώντας μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 358,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,9% στα 283,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενισχύθηκαν από την αύξηση των εισαγωγών βιομηχανικών προμηθειών και υλικών κατά 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία αντανακλούσε μια αύξηση κατά 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια στις εισαγωγές μη νομισματικού χρυσού. Ωστόσο, οι εισαγωγές πετρελαίου ήταν οι χαμηλότερες από τον Απρίλιο του 2021.

Οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο επίπεδο ρεκόρ των 96,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω των υπολογιστών, του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων βιομηχανικών μηχανημάτων. Οι εισαγωγές ημιαγωγών μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και οι εισαγωγές φαρμακευτικών σκευασμάτων μειώθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι εισαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων, ανταλλακτικών και κινητήρων μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,3% στα 280,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% στα 179,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο επίπεδο ρεκόρ των 59,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στις αποστολές αξεσουάρ υπολογιστών και πολιτικών αεροσκαφών. Οι εξαγωγές μηχανημάτων εκσκαφής μειώθηκαν κατά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εξαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων, ανταλλακτικών και κινητήρων αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές βιομηχανικών εφοδίων και υλικών μειώθηκαν κατά 0,2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς τα επεξεργασμένα μεταλλικά σχήματα μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές μη νομισματικού χρυσού αυξήθηκαν κατά 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών διευρύνθηκε κατά 21,2% στα 103,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών με την Κίνα αυξήθηκε κατά 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια στα 14,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια στα 75,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, αντανακλώντας τις αυξήσεις στις μεταφορές, τα ταξίδια και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο ιστορικό υψηλό των 101,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω των μεταφορών, των χρεώσεων για τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και των κυβερνητικών αγαθών και υπηρεσιών. Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ωστόσο, μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκατομμύρια δολάρια εν μέσω της καταστολής της μετανάστευσης από τον Λευκό Οίκο.

Το εμπόριο αφαίρεσε ένα ρεκόρ 4,61 ποσοστιαίων μονάδων από το ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, πριν αντιστραφεί απότομα και προσθέσει 4,95 ποσοστιαίες μονάδες το δεύτερο τρίμηνο, που είναι επίσης η μεγαλύτερη συνεισφορά που έχει καταγραφεί ποτέ. Ένα γραμμικό διάγραμμα με τίτλο «Εμπορικό ισοζύγιο ΗΠΑ» που παρακολουθεί τη μέτρηση με την πάροδο του χρόνου.

Η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% το τελευταίο τρίμηνο, μετά από συρρίκνωση 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Η Goldman Sachs μείωσε την εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου σε 1,6% από 1,7%.

«Οι αναταράξεις από τους δασμούς εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομία και η αυξημένη αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των εταιρειών», δήλωσε ο Eugenio Aleman, επικεφαλής οικονομολόγος της Raymond James.

Πηγή: Reuters