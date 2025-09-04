Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές υπόσχονται αυξήσεις φόρων στους πλούσιους άνω των 100 εκατ. ευρώ, αν αναλάβουν την εξουσία

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αυξήσει τους φόρους στους υπερπλούσιους και θα απορρίψει τη λιτότητα εάν αναλάβει τα ηνία της εξουσίας μετά την αναμενόμενη πτώση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού την επόμενη εβδομάδα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση τη Δευτέρα, την οποία ο Μπαϊρού προκήρυξε, καθώς επιδιώκει να προωθήσει τα αντιδημοφιλή σχέδια για μια δημοσιονομική συμπίεση το 2026.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών εάν ο Μπαϊρού χάσει, επομένως πιθανότατα θα πρέπει να βρει έναν νέο πρωθυπουργό – πιθανώς από την κεντροαριστερά, αφού οι τέσσερις τελευταίες κεντροδεξιές εκλογές του δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

«Ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός»

«Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τη λιτότητα και την άδικη δημοσιονομική πολιτική των Μακρονιστών. Ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός: ένας αριστερός, δίκαιος δρόμος που θα βελτίωνε τη ζωή του γαλλικού λαού», δήλωσε ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, στο X την Πέμπτη.

Αν ήμασταν στην κυβέρνηση, «θα αναζητούσαμε νέες πηγές εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των τσεπών των πλουσίων», δήλωσε ο Φορ μετά τη συνάντησή του με τον Μπαϊρού. Ο πρωθυπουργός έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με βασικά κόμματα ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο Φορ δήλωσε ότι οι Σοσιαλιστές είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με όλα τα πολιτικά κόμματα κατά περίπτωση.

Οι Σοσιαλιστές παρουσίασαν το Σάββατο έναν αντιπροϋπολογισμό, ο οποίος θα μειώσει το έλλειμμα κατά 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ (25,40 δισεκατομμύρια δολάρια) – λιγότερο από το σχέδιο του Μπαϊρού για μείωση σχεδόν 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο των Σοσιαλιστών

Το σχέδιο των Σοσιαλιστών περιλαμβάνει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε περικοπές στον προϋπολογισμό και 26,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις φόρων, που προέρχονται κυρίως από έναν προτεινόμενο φόρο τουλάχιστον 2% επί του προσωπικού πλούτου άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Γαλλία προσπαθεί να τιθασεύσει το χρέος που έχει αυξηθεί στο 113,9% του ΑΕΠ και ένα έλλειμμα που ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της ΕΕ πέρυσι.

Ο Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017 με υποσχέσεις να σπάσει το χάσμα δεξιάς-αριστεράς και να εκσυγχρονίσει τη Γαλλία με φορολογικές περικοπές και μεταρρυθμίσεις φιλικές προς την ανάπτυξη.

Πολλά από τα σχέδιά του έχουν ναυαγήσει εν μέσω μιας σειράς κρίσεων, όπως οι διαμαρτυρίες, η COVID-19 και ο ανοδικός πληθωρισμός.

Τα αριστερά κόμματα της Γαλλίας αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις. Έθεσαν υποψηφιότητα με ενιαία πλατφόρμα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, αλλά τώρα είναι βαθιά διχασμένα.

Πηγή: Reuters