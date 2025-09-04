Ινδία: Η ξηρασία απειλεί τις εξαγωγές τσαγιού – Φόβοι για αύξηση τιμών

Η Ινδία, δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός τσαγιού παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή μείωση της παραγωγής λόγω της ξηρασίας και των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στην πολιτεία Άσαμ, όπου παράγεται μεγάλο μέρος του τσαγιού της χώρας, οι βροχοπτώσεις ήταν 38% λιγότερες από τον μέσο όρο, περιορίζοντας δραματικά την περίοδο συγκομιδής.

Η παραγωγή μειώθηκε κατά 7,8% πέρυσι, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση τιμών σχεδόν 20%.

Παράλληλα, η αυξανόμενη εγχώρια κατανάλωση συρρικνώνει περαιτέρω τις διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγές.

Πιέσεις στον κλάδο

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πιέσεις σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται από χαμηλά περιθώρια κέρδους και υψηλά χρέη, δυσκολεύοντας τις επενδύσεις σε νέες φυτείες και ανθεκτικές ποικιλίες.

Καθώς και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί, όπως η Κένυα και η Σρι Λάνκα, εμφανίζουν στασιμότητα, η μείωση των ινδικών εξαγωγών – που αποτελούσαν το 12% του παγκόσμιου εμπορίου – αναμένεται να πιέσει τις διεθνείς τιμές προς τα πάνω, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά τσαγιού.