Στο Ανώτατο Δικαστήριο το μέλλον των δασμών Τραμπ

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφυγε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητώντας απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου που έκρινε ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς που επέβαλε παγκοσμίως είναι παράνομοι.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για μια κρίσιμη συνταγματική μάχη, η οποία θα κρίνει το μέλλον της εμπορικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Η απόφαση του εφετείου

Στις 29 Αυγούστου, το Ομοσπονδιακό Εφετείο του Federal Circuit, με ψήφους 7-4, αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ υπερέβη τα όρια της προεδρικής του εξουσίας όταν, στις 2 Απριλίου, επέβαλε «αντισταθμιστικούς δασμούς» σε σχεδόν κάθε χώρα.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εκτάκτων Αναγκών (IEEPA), χαρακτηρίζοντας το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ «εθνική κρίση».

Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι οι δασμοί συνιστούν «καθαρά νομοθετική αρμοδιότητα» και ότι το Σύνταγμα αναθέτει αποκλειστικά στο Κογκρέσο την εξουσία επιβολής φόρων και δασμών.

Το χρονοδιάγραμμα

Η απόφαση του εφετείου επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου δίνοντας στην κυβέρνηση το περιθώριο να καταθέσει έφεση.

Αυτό ακριβώς έπραξε καταθέτοντας προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών αναλυτών, είναι πολύ πιθανό το SCOTUS να εξετάσει την υπόθεση, με τελική απόφαση να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.

Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης

Στην προσφυγή της, η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με τον οποίο η απόφαση του εφετείου «δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για τους δασμούς που έχουν επιβληθεί βάσει του IEEPA και υπονομεύει σοβαρά την ικανότητα του προέδρου να διεξάγει πραγματική διπλωματία και να προστατεύει την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την εμπορική στρατηγική του Τραμπ αλλά και τη θεσμική ισορροπία εξουσιών στις ΗΠΑ.

Αν το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώσει την απόφαση του εφετείου, θα περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα κάθε μελλοντικού προέδρου να χρησιμοποιεί μονομερώς δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και οικονομικής πίεσης.