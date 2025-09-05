Κίνα: Νέος ορίζοντας για τις εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Αντιμέτωπη με τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, οι εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Κίνας αναδεικνύονται σε στρατηγική ευκαιρία.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Εξαγωγής Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων 2025, ο Λουό Λέι, αντιπρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Αυτοκινήτων της Κίνας, υπογράμμισε ότι «οι εξαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια ευνοϊκή συγκυρία, επωφελούμενες τόσο από τις υποστηρικτικές πολιτικές όσο και από τη δυναμική της αγοράς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα διαθέτει πλέον περισσότερα από 400 εκατομμύρια οχήματα σε απόθεμα, ώριμες και αποδοτικές αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και οικονομικά ανταγωνιστικά μοντέλα—παράγοντες που διαμορφώνουν ένα σταθερό θεμέλιο για τη διεύρυνση των εξαγωγών προς το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Κίνας ξεπέρασαν τις 400.000 μονάδες το 2024, καλύπτοντας περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές. Πρόκειται για μια αναδυόμενη δύναμη που τροφοδοτεί την κατανάλωση αυτοκινήτων και προωθεί τη βιομηχανική αναβάθμιση.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Εξαγωγών Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Ένωσης, κ. Χουάνγκ Ρόγιου, δήλωσε ότι η χώρα επιταχύνει το παγκόσμιο εμπόριο αυτοκινήτων μέσω της «τεχνολογίας και παραγωγικής ικανότητας», μια τάση που θεωρείται μη αναστρέψιμη.

Εκμεταλλευόμενη την τριπλή πρωτιά στην παραγωγή, στις πωλήσεις και στις εξαγωγές, και με συνολικό όγκο εξαγωγών που φτάνει τα 6,4 εκατομμύρια μονάδες, η Κίνα αναδιαμορφώνει τις εμπορικές ροές.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις ενισχύουν τη διείσδυσή τους σε τοπικές αγορές εφαρμόζοντας διαφοροποιημένες στρατηγικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Στη Μέση Ανατολή, δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία των βενζινοκίνητων οχημάτων, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εστιάζουν στη συμβατότητα με τις υφιστάμενες υποδομές ηλεκτροκίνησης, ενώ στη Λατινική Αμερική διακρίνονται για την εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής.

Μέσω αυτής της στοχευμένης προσέγγισης, οι επιχειρήσεις διευρύνουν διαρκώς τη διεθνή τους παρουσία και ενισχύουν την επιρροή τους στις παγκόσμιες αγορές, δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Συνεδρίου ήταν η επίσημη ίδρυση της Ομάδας Εργασίας για την Εξαγωγή Μεταχειρισμένων Οχημάτων, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από κοινού από την Ένωση Εμπόρων Αυτοκινήτων της Κίνας και την εταιρεία China Auto Rental Inc.

Η σύσταση της ομάδας σηματοδοτεί την είσοδο του κλάδου σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, με έμφαση στην «οικολογική αύξηση, την τυποποίηση διαδικασιών και την οικοδόμηση ισχυρών εμπορικών σημάτων».

Τα πρώτα μέλη της Ομάδας Εργασίας περιλαμβάνουν 23 κατασκευαστές οχημάτων, 7 ιδρύματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, 5 επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και 3 εμπορικούς αντιπροσώπους, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας αξίας — από την προμήθεια και τη χρηματοδότηση έως τη διανομή.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενοποίηση των κατακερματισμένων πόρων, η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας και η δημιουργία ενός κορυφαίου διαύλου εξαγωγών προς τις διεθνείς αγορές, που θα χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, φήμη και υψηλή ζήτηση.

Ως μια από τις μεγαλύτερες επαρχίες της Κίνας με υψηλό απόθεμα οχημάτων, η Γκουανγκντόνγκ αξιοποιεί στο έπακρο την υποστηρικτική πολιτική και τις βελτιωμένες υπηρεσίες για να επιταχύνει τις εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κατά το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους, η επαρχία εξήγαγε 46.000 οχήματα, ξεπερνώντας ήδη τον συνολικό όγκο εξαγωγών πέρσι.

Ο ανώτερος οικονομολόγος στο Κρατικό Κέντρο Πληροφοριών, κ. Σιού Τσανγκμίνγκ, επισήμανε ότι το επίκεντρο της παγκόσμιας ζήτησης για οχήματα έχει πλέον μετατοπιστεί από τις ανεπτυγμένες χώρες προς τις αναδυόμενες αγορές.

Οι κινεζικές εγχώριες μάρκες έχουν επιδείξει εντυπωσιακή απόδοση σε περιοχές όπως η Ρωσία και η Κεντρική Ασία, ενώ τα οχήματα νέας ενέργειας αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% των πωλήσεων σε πολλές από αυτές τις αγορές.

Παρά τις προκλήσεις, όπως τα εμπορικά εμπόδια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προοπτικές διεθνούς επέκτασης της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένουν ευοίωνες.

Αυτή η θετική προοπτική ενισχύεται από τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα των κινεζικών μάρκων, καθώς και από την πρόοδο στην τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη δικτύων υπηρεσιών υποστήριξης στις διεθνείς αγορές.