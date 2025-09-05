Κίνα: Μαγνητίζει το εξωτερικό με τα συλλεκτικά παιχνίδια της Ντονγκουάν

Τον Αύγουστο, στην πόλη Ντονγκουάν (Γκουανγκντόνγκ) της νοτιοανατολικής Κίνας πραγματοποιήθηκε η 15η Διεθνής Έκθεση για την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων και το Εμπόριο Κινούμενων Σχεδίων, με κεντρικό θέμα «Προχωρώντας προς το Όνειρο».

Η ισχυρή παρουσία κορυφαίων πρωταγωνιστών από κινεζικά και ξένα κινούμενα σχέδια προσέλκυσε σχεδόν 100.000 επισκέπτες, καταγράφοντας δυνητικές συνεργασίες ύψους 1,56 δισεκατομμυρίων γιουάν.

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία συλλεκτικών παιχνιδιών της Ντονγκουάν γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη, παράγοντας το 85% των συλλεκτικών παιχνιδιών της Κίνας και το 25% των φιγούρων παιχνιδιών από κινούμενα σχέδια παγκοσμίως.

Φιλοξενώντας 4.000 επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών και 1.500 εταιρείες που προσφέρουν πλήρη αλυσίδα υποστηρικτικών υπηρεσιών, η Ντονγκουάν αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση εξαγωγής παιχνιδιών στη χώρα.

Η υψηλή βιομηχανική ικανότητα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει καλλιεργηθεί μέσα από πολυετή συνεργασία με τα κορυφαία διεθνή εμπορικά σήματα, προσδίδει στα συλλεκτικά παιχνίδια της Ντονγκουάν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τόσο στην ποιότητα όσο και στο κόστος.

Το 2024, ο συνολικός αριθμός των μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παιχνιδιών στη Ντονγκουάν ανήλθαν σε 160, με έσοδα που έφτασαν τα 23,8 δισεκατομμύρια γιουάν.

«Η βιομηχανία συλλεκτικών παιχνιδιών κινούμενων σχεδίων πρέπει να έχει την εξαιρετική παραδοσιακή κουλτούρα ως ψυχή της, τη μόδα και τη δημιουργικότητα ως άξονα και την παραγωγική ικανότητα ως θεμέλιο, ώστε να αποπνέει γοητεία, ζωντάνια και επιρροή», υπογράμμισε ο δήμαρχος της Ντονγκουάν, κ. Λυ Τσενγκσί.

Στην αίθουσα εκθέσεων παιχνιδιών της Ντονγκουάν, μια οθόνη LED παρουσιάζει ολόκληρη τη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας, αποτυπώνοντας την πορεία ενός συλλεκτικού παιχνιδιού από το αρχικό δημιουργικό σχέδιο έως το τελικό προϊόν που φτάνει στην αγορά.

Σε απόσταση μόλις 15 λεπτών οδικώς από την αίθουσα, συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες της αλυσίδας, από τον σχεδιασμό πρωταγωνιστών και την έξυπνη παραγωγή έως τη διασυνοριακή διανομή των παιχνιδιών.

Τα χάρτινα σχέδια μετατρέπονται σε τελικά προϊόντα μέσα σε λίγες ώρες, καθιστώντας τη Ντονγκουάν ιδανικό προορισμό για την εμπορευματοποίηση χαρακτήρων από κινούμενα σχέδια.

Το πλεονέκτημα της ολοκληρωμένης βιομηχανικής αλυσίδας έγκειται στη συγκέντρωση των παραδοσιακών εξειδικευμένων κωμοπόλεων παιχνιδιών της Ντονγκουάν. Ενδεικτικά, η κωμόπολη Σιπάι είναι γνωστή για τα πλαστικά παιχνίδια.

Η Τσασάν φημίζεται για τα λούτρινα παιχνίδια, ενώ η Λιάομπου αποτελεί το επίκεντρο για μεταλλικά μοντέλα παιχνιδιών.

Με αυτές τις διαφορετικές εξειδικεύσεις, η Ντονγκουάν διακρίνεται ως «πολυπρωταθλητής» στη βιομηχανία των παιχνιδιών.

Για πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής του βιομηχανικού συμπλέγματος, η πόλη εισήγαγε το καινοτόμο μοντέλο με τίτλο «Εξειδικευμένη έκθεση + Βιομηχανική κωμόπολη», τοποθετώντας τη φετινή Έκθεση στην κωμόπολη Σιπάι, η οποία αποτελεί την κεντρική ζώνη των συλλεκτικών παιχνιδιών.

Παράλληλα, η Ντονγκουάν επιδιώκει να συνδέσει τις γειτονικές περιοχές, με στόχο τη δημιουργία μιας βιομηχανικής ζώνης συλλεκτικών παιχνιδιών κινούμενων σχεδίων στην περιοχή Greater Bay (Γκουανγκντόνγκ–Χονγκ Κονγκ–Μακάο), με την αξία παραγωγής και τον επενδυτικό όγκο να εκτιμώνται σε 100 δισεκατομμύρια γιουάν.

Βασιζόμενη στην τακτική της διασύνδεσης εκθέσεων και βιομηχανίας, η Ντονγκουάν προχώρησε σε μια συνδυαστική στρατηγική που επικεντρώνεται στην υιοθέτηση υποστηρικτικών πολιτικών, στη δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας και στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του κλάδου.

Τα μέτρα αυτά προάγουν την απρόσκοπτη σύνδεση της δημιουργίας νέων συλλεκτικών παιχνιδιών, της έξυπνης παραγωγής και του διασυνοριακού εμπορίου, ενισχύοντας την αλματώδη ανάπτυξη της βιομηχανίας συλλεκτικών παιχνιδιών κινούμενων σχεδίων της Ντονγκουάν, με στόχο να μετασχηματίσουν την περιοχή από «παγκόσμιο εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών» σε «διεθνή πηγή δημιουργίας συλλεκτικών παιχνιδιών κινούμενων σχεδίων».

Πρόσφατα, ο Υποσταθμός Εξυπηρέτησης Συλλεκτικών Παιχνιδιών του Εθνικού Σταθμού Αξιολόγησης Τεχνικού και Εμπορικού Ελέγχου εγκαταστάθηκε στην κωμόπολη Σιπάι, δίνοντας ώθηση για τη διεθνοποίηση των συλλεκτικών παιχνιδιών της περιοχής.

Όπως επισήμανε ο υπεύθυνος, ο Υποσταθμός θα επικεντρωθεί στη συμμόρφωση των προϊόντων με τις διεθνείς τεχνικές και εμπορικές απαιτήσεις, όπως η ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE, παρέχοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις για πιθανά εμπορικά εμπόδια, οργανώνοντας εκπαιδεύσεις και προσφέροντας καθοδήγηση σε θέματα συμμόρφωσης.

Παράλληλα, θα αναπτύξει εξατομικευμένες λύσεις με την αρχή «μια επιχείρηση – ένα σχέδιο», ώστε να στηρίξει τις εταιρείες στην αποφυγή κινδύνων κατά τις εξαγωγές τους.