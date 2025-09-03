BlackRock: Έχασε συμβόλαιο 14,5 δισ. με ολλανδικό ταμείο λόγω κλιματικών ανησυχιών

Η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων παγκοσμίως, έχασε εντολή διαχείρισης ύψους 14,5 δισ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία της Ολλανδίας.

Το PFZW, που διαχειρίζεται περίπου 250 δισ. ευρώ, θα αναθέσει πλέον τη διαχείριση μέρους του μετοχικού του χαρτοφυλακίου –ύψους 50 δισ. ευρώ– σε ονόματα όπως οι Robeco, Schroders, Lazard, M&G, UBS, PGGM, Man Numeric και Acadian. Εκπρόσωπος του ταμείου επιβεβαίωσε ότι η εντολή προς τη BlackRock, αξίας 14,5 δισ. ευρώ ως το τέλος Μαρτίου, δεν θα συνεχιστεί και επικαλέστηκε ανησυχίες για το εάν η BlackRock δρα προς το συμφέρον των πελατών της αναφορικά με την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων.

Η BlackRock από την πλευρά της ανέφερε ότι «κατέγραψε την απόφαση» του PFZW στο πρώτο εξάμηνο του 2025, τονίζοντας ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τους πελάτες της – και στην Ολλανδία – στους στόχους βιώσιμων επενδύσεων.

Πίεση για τη στάση απέναντι στην κλιματική πολιτική

Η εξέλιξη εντάσσεται σε ένα κύμα δυσαρέσκειας ευρωπαϊκών θεσμικών επενδυτών έναντι των αμερικανικών εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίου, που έχουν υποχωρήσει από διεθνείς κλιματικές συμμαχίες υπό την πολιτική πίεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Το PFZW εξηγεί ότι αναπτύσσει μια νέα επενδυτική στρατηγική, στην οποία «η χρηματοοικονομική απόδοση, ο κίνδυνος και η βιωσιμότητα σταθμίζονται ισότιμα».

Την ίδια στιγμή, άλλο μεγάλο ολλανδικό ταμείο, το PME, που έχει χαρτοφυλάκιο 57 δισ. ευρώ, εξετάζει αν θα διατηρήσει εντολή 5 δισ. ευρώ με τη BlackRock, με την απόφαση να αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία βρίσκονται υπό πίεση από την καμπάνια της οργάνωσης Fossil Free Netherlands, που ζητά διακοπή δεσμών με τη BlackRock λόγω επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Break with BlackRock», χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν ήδη καλέσει τα ταμεία τους να προχωρήσουν σε ρήξη.

Οι ανησυχίες για την αμερικανική πολιτική

Ο Daan Spaargaren, ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος υπεύθυνων επενδύσεων του PME, είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι η BlackRock «δεν κάνει αρκετά για να αποστασιοποιηθεί από την αντι-κλιματική ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ», εκφράζοντας ανησυχία για το πώς οι αμερικανικοί κολοσσοί τοποθετούνται απέναντι σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.