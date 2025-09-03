Shein: Χρησιμοποίησε κατά λάθος την εικόνα του Λουίτζι Μαντζόνε

Η Shein ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, μετά τη χρήση φωτογραφίας του Λουίτζι Μαντζόνε, του 26χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον.

Η εικόνα, που έδειχνε ένα πρόσωπο που μοιάζει πολύ με τον Μαντζόνε, ανέβηκε στον ιστότοπο της κινεζικής εταιρείας για την πώληση ενός λευκού, κοντομάνικου πουκαμίσου. Μόλις έγινε αντιληπτό ποιο είναι το πρόσωπο της εικόνας, αυτή αποσύρθηκε αμέσως.

«Η εικόνα αφαιρέθηκε άμεσα. Έχουμε αυστηρά πρότυπα για το περιεχόμενο των καταχωρήσεων και ενισχύουμε τους μηχανισμούς ελέγχου μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Shein στο BBC.

Παραμένει άγνωστο πόσο καιρό είχε παραμείνει αναρτημένη η εικόνα ή ποια τρίτη εταιρεία πωλούσε το προϊόν στην πλατφόρμα.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο εκτίμησαν ότι η εικόνα μπορεί να είχε δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αν και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την αλόγιστη χρήση ΑΙ στην παραγωγή περιεχομένου.

Ο Μαντζόνε συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2024 και διώκεται για φόνο. Έχει δηλώσει αθώος και θα οδηγηθεί σε δίκη, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, με μερίδα πολιτών να τον παρουσιάζει ως «λαϊκό ήρωα», λόγω της οργής που έχει συσσωρευθεί απέναντι στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα ή η εικόνα του Μαντζόνι προκαλούν πονοκέφαλο σε μεγάλες εταιρείες. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Apple βρέθηκε στο στόχαστρο όταν το νέο σύστημα Apple Intelligence παρήγαγε ψευδή «τίτλο» που εμφάνιζε τον Μαντζόνι να έχει αυτοκτονήσει. Η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τη λειτουργία μετά από σειρά λαθών.