Google: Ράλι της μετοχής καθώς απέφυγε τη διάσπαση – Κρατάει Chrome και Android, τι αλλάζει

Σε ράλι επιδίδεται η μετοχή της Alphabet στις προσυνεδριακές συναλλαγές, χάρη στην ευνοϊκή δικαστική απόφαση για τη Google, η οποία είχε βρεθεί στο στόχαστρο για την κυρίαρχη θέση της στην αγορά διαδικτυακών αναζητήσεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) είχε προτείνει ένα είδος διάσπασης της Google, η οποία περιελάμβανε την εκποίηση του προγράμματος περιήγησης Chrome, στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής έρευνας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ενώ πέρυσι διαπιστώθηκε ότι η Google κατείχε παράνομο μονοπώλιο στην βασική της αγορά αναζήτησης στο διαδίκτυο, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Amit Mehta αποφάνθηκε κατά των πιο αυστηρών μέτρων, που είχε προτείνει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Google δεν θα χρειαστεί να εκποιήσει το Chrome. Η εταιρεία μπορεί επίσης να εξακολουθεί να πραγματοποιεί πληρωμές σε εταιρείες για την προφόρτωση προϊόντων, αλλά δεν μπορεί να έχει αποκλειστικές συμβάσεις που να εξαρτούν πληρωμές ή άδειες χρήσης.

Αυτό σημαίνει ότι η Google θα εξακολουθεί να μπορεί να πληρώνει στην Apple τα δισεκατομμύρια δολάρια που πληρώνει για να είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα iPhone.

Κρατάει και το Android

Η Google δεν θα χρειαστεί να πουλήσει ούτε το λειτουργικό της σύστημα Android, αποφάνθηκε ο δικαστής.

Το λειτουργικό σύστημα Android τροφοδοτεί τα περισσότερα smartphones παγκοσμίως – χρησιμοποιείται από το 73,9% των κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως, σε σύγκριση με το 25,71% για το iOS, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης διαδικτύου Statcounter.

Η Google έχει δηλώσει ότι η πώληση τμημάτων των λειτουργιών της – όπως το Android – θα σήμαινε ότι ουσιαστικά θα σταματούσαν να λειτουργούν σωστά.

Αν και η σημερινή απόφαση είναι ως επί το πλείστον καλά νέα για την Google, μέρος της απόφασης του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Amit Mehta σημαίνει ότι ο τεχνολογικός γίγαντας πρέπει να μοιραστεί τα δεδομένα αναζήτησής του με τους ανταγωνιστές. Αυτό σίγουρα είναι μία μεγάλη αλλαγή για την εταιρεία, που πάντως σε κάθε περίπτωση απέφυγε τα χειρότερα.

Ο ρόλος που έπαιξε η άνοδος της ΑΙ

Η απόφαση ερμηνεύεται σαν νίκη για την Google και για αυτό μπορεί να «ευχαριστήσει» μερικούς από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της.

Στην απόφαση, ο δικαστής Amit Mehta καθιστά σαφές ότι δίσταζε να παρέμβει σε έναν κλάδο που αναδιαμορφώνεται ραγδαία από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), με εταιρείες όπως η OpenAI να θέτουν την Google σε αμυντική θέση.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης «άλλαξε την πορεία αυτής της υπόθεσης», γράφει στην απόφαση.

«Σε αντίθεση με την τυπική υπόθεση όπου η δουλειά του δικαστηρίου είναι να επιλύσει μια διαφορά με βάση ιστορικά γεγονότα, εδώ το δικαστήριο καλείται να κοιτάξει σε μια κρυστάλλινη σφαίρα και να κοιτάξει στο μέλλον. Δεν είναι ακριβώς το δυνατό σημείο ενός δικαστή», προσθέτει.