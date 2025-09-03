Γιατί τα αμερικανικά ομόλογα ηττώνται κατά κράτος από τον χρυσό

Λιγότερα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου και περισσότερος χρυσός: οι διεθνείς επενδυτές έχουν γίνει μάρτυρες μιας δραματικής αλλαγής, που δεν έχει παρατηρηθεί από το 1996. Για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια, το μερίδιο των πόρων που κατανέμονται σε πολύτιμο μέταλλο στα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του κόσμου υπερβαίνει αυτό που κατέχεται σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου: Τα συναλλαγματικά αποθέματα των κεντρικών τραπεζών είναι κατά 27% σε χρυσό και 23% σε δολάρια.

«Οι επενδυτές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους για το πολύτιμο μέταλλο, εν μέρει λόγω της πολιτικής πίεσης του προέδρου Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ», εξηγούν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς. «Πολλοί επενδυτές θεωρούν επίσης τον χρυσό ως ένα σχετικά ασφαλές καταφύγιο σε πολιτικά αβέβαιες εποχές. Για παράδειγμα, ο συνεχιζόμενος ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία, ωθεί τους επενδυτές να στραφούν στο πολύτιμο μέταλλο».

Αύξηση κατά 30%

Η τιμή του έχει αυξηθεί κατά περίπου το ένα τρίτο από τις αρχές του χρόνου. Η τιμή μιας ουγκιάς χρυσού ξεπέρασε το ιστορικό υψηλό των 3.500 δολαρίων και είναι μια από τις πιο περιζήτητες επενδύσεις φέτος. Συγκριτικά, το Bitcoin αυξήθηκε λιγότερο από 8%

Οι ειδικοί απέδωσαν τα πρόσφατα κέρδη του χρυσού κυρίως στις προσδοκίες για μείωση των βασικών επιτοκίων στις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, ανησυχούν επίσης για την πολιτική ανεξαρτησία της Fed, η οποία πρέπει να παρακολουθεί όχι μόνο την αγορά εργασίας αλλά και τον αντίκτυπο της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ στον πληθωρισμό.

Ο ρόλος των BRICS

Ο χρυσός σημειώνει σημαντική ανάπτυξη και ουσιαστικά έχει διπλασιάσει το μερίδιό του σε πέντε χρόνια, κυρίως λόγω επενδύσεων από τις χώρες BRICS και τον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο. Οι χώρες αυτές συσσωρεύουν πόρους για να προστατεύσουν τα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα από πιθανές πολιτικές αναταραχές που συνδέονται με τη στρατηγική χρήση χρηματοοικονομικών πόρων από τις ΗΠΑ.

Η Κίνα για παράδειγμα, επιτάχυνε το «ξεφόρτωμα» αμερικανικών ομολόγων τον Μάιο, μειώνοντας την αξία τους στα 765 δισεκατομμύρια δολάρια από 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2013.

Αλλά και η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται η άνοδος των αντιπάλων της Ουάσιγκτον στην κατάταξη των αποθεμάτων χρυσού: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν 8.133 τόνους, έχοντας ε διαφορά το προβάδισμα. Ακολουθούν η Γερμανία (3.350 τόνοι), η Ιταλία (2.452 τόνοι), η Γαλλία (2.437 τόνοι), η Ρωσία (2.330 τόνοι), η Κίνα (2.299 τόνοι) και η Ελβετία (1.040 τόνοι)».

«Η κατοχή χρυσού προς το παρόν δεν επιτρέπει την άμεση μετατρεψιμότητα σε νομίσματα, αλλά αποτελεί μια επένδυση σε ένα ασφαλές καταφύγιο που μπορεί να εγγυηθεί-δεδομένων των τιμών που βρίσκονται τώρα σε πρωτοφανή- τη σταθερότητα ενός συστήματος, έστω και μόνο ως «βαρόμετρο» της φερεγγυότητας μιας χώρας», εξηγούν στη «Ν» παράγοντες της αγοράς και προσθέτουν: «Τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όταν συγκρίνεται ο χρυσός ως εναλλακτική λύση όχι μόνο στα T-Bonds αλλά και στο ίδιο το δολάριο, του οποίου η εγγύηση ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα επιτρέπει στις ΗΠΑ να δανείζονται σχεδόν επ’ αόριστον».

Χρυσός και δασμοί

Αυτές οι τάσεις αποκαλύπτουν ένα παιχνίδι που είναι ταυτόχρονα οικονομικό, νομισματικό, εμπορικό και γεωπολιτικό. Η διελκυστίνδα μεταξύ χρυσού και αμερικανικών ομολόγων είναι παράλληλη με την πρόθεση των ΗΠΑ να παίξουν το παιχνίδι των δασμών για να μειώσουν το χρέος τους, καθιστώντας το πιο ελκυστικό και βιώσιμο, ειδικά δεδομένης της δυνατότητας για αυξανόμενη οικονομική αποσύνδεση από αντίπαλες χώρες.

Την ίδια ώρα οι κεντρικές τράπεζες στον υπόλοιπο κόσμο, αυξάνουν τις συμμετοχές τους σε χρυσό για να μειώσουν την εξάρτηση των αποθεματικών τους από το δολάριο. Αφετέρου, οι ιδιώτες επενδυτές αγοράζουν απευθείας το πολύτιμο μέταλλο ή επενδύουν σε χρυσό για να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Προβλέψεις για 4.000 δολάρια η ουγκιά

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές αυξάνουν τις προβλέψεις τους για την τιμή του χρυσού. Ο Διεθνής Σύνδεσμος Εμπόρων Χρυσού (LBMA) με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος θέτει πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων, έχει αυξήσει τις προβλέψεις του κατά 15% συνολικά.

Η υψηλότερη πρόβλεψη των αισιόδοξων ήταν 4.000 δολάρια και η χαμηλότερη λίγο κάτω από 3.500 δολάρια. Η Goldman Sachs προβλέπει την τιμή στα 4.000 δολάρια μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Η JP Morgan έχει παρόμοια πρόβλεψη: Σύμφωνα με αυτήν, η τιμή θα πρέπει να κλείσει το έτος στα 3.675 δολάρια και να ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Ωστόσο, το LBMA διαπίστωσε ότι μια άλλη πρόβλεψη άξιζε το «βραβείο ειλικρίνειας». Η απάντηση ανώνυμου αναλυτή στην ερώτηση «Ποιες είναι οι τρέχουσες προσδοκίες σας για την τιμή του χρυσού;» ήταν: «Ποιος ξέρει;»

Πολλά «αν»

Ο χρυσός γίνεται για άλλη μια φορά ένα περιουσιακό στοιχείο με υψηλή πολιτική αξία και οι αντίπαλοι των ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν ένα επιπλέον όπλο αν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το πολύτιμο μέταλλο για να εξασφαλίσουν ένα εναλλακτικό νομισματικό σύστημα στο εγγύς μέλλον.

«Υπάρχουν πολλά «αν», λένε στη «Ν» παράγοντες της αγοράς. Το παιχνίδι μόλις ξεκινά. Αλλά μια τάση βρίσκεται σε εξέλιξη: από απόλυτος ηγεμόνας, οι ΗΠΑ είναι πλέον ένας αμφισβητούμενος ηγέτης και κινδυνεύουν σύντομα να γίνουν primus inter pares -πρώτος μεταξύ ίσων- εάν συνεχιστεί η κραυγαλέα χρήση της χρηματοδότησης για γεωπολιτικούς σκοπούς. Αυτή είναι μια επιλογή στην οποία οι αντίπαλοί τους αναπόφευκτα θα απαντήσουν με τον δικό τους τρόπο. Και το αποδεικνύουν ήδη στην πράξη με την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.